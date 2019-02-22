Погода в Украине бьет рекорды, субсидии урезали, льготы для "евроблях" закончились: итоги недели

В столице дефицит медсестер и дворников, а заболеваемость гриппом снижается

Погода в Украине бьет рекорды, субсидии урезали, льготы для "евроблях" закончились: итоги недели Сергей Гусев 2019-02-22T20:01:00+02:00 Украина В столице дефицит медсестер и дворников, а заболеваемость гриппом снижается

Общество

Не хватает 5760 медсестер сейчас в Киеве в заведениях городского подчинения, считает председатель совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

4 623 дворника насчитывается сейчас в Киеве. В то же время коммунальные управляющие компании заявили о потребности в 8 743 сотрудниках по уборке дворов. Таким образом, Киеву не хватает 4 120 дворников. Об этом сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат. Наихудшая ситуация с дворниками сейчас наблюдается в Голосеевском районе – там заполнено только 41,6% от штата, самая хорошая ситуация – в Оболонском (62,9%) и Святошинском (61%) районах.

Отметилась первым температурным рекордом 17 февраля нынешняя зима в Киеве. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха. Она составила + 4,6°С, что на 0,1°С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году. По климатической норме такая температура соответствует 29 марта. Впрочем, на смену почти весеннему теплу и солнечной погоде пришли морозы и дожди со снегом.

22 763 избирателей уже изменили место голосования по состоянию на 17 февраля. 68% из тех, кто подал заявку об изменении места голосования – граждане, избирательный адрес которых находится на территории Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей. Избиратели, которые планируют голосовать не по месту регистрации, должны до 25 марта обратиться в банк Госреестра избирателей и подать заявление об изменении места голосования.

320 приходов бывшей УПЦ (МП) уже присоединились к Православной церкви Украины после получения Томоса об автокефалии.

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,1% наблюдается в Киеве, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации. За 7-ю неделю 2019 года зарегистрировано 13014 больных (за предыдущую неделю заболело 14166 человек). Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 48,7%. За прошедшую неделю заболели 8072 ребенка (снижение на 7,6%), 4942 взрослых (снижение на 9%).

2 949 украинских военных погибли на Донбассе за время российской агрессии, по официальным данным.

29 новых бригад и полков сформировано за время противостояния российской агрессии, обновлен отдельный род войск – Десантно-штурмовые войска, создан отдельный род сил – Силы специальных операций.

Проработали 5756 вызовов, из которых 599 – вызовы о дорожно-транспортных происшествиях, в течение суток, 18 февраля, патрульные полицейские. Составлено 127 административных материалов за управление в состоянии опьянения.

158 514 630 грн планирует потратить Центральная избирательная комиссия на изготовление избирательных бюллетеней. Закупки состоятся путем переговорной процедуры.

34 чиновника с начала февраля 2019 года Национальная полиция разоблачила во взяточничестве. Задокументировано 30 фактов взяточничества. За решение вопросов, входивших в компетенцию правонарушителей, 34 человека получили взяток на сумму 1,6 млн гривен. В настоящее время 25 фигурантам сообщено о подозрении, из которых 18 избрана мера пресечения.

Заболели 198,9 тысячи человек гриппом и ОРВИ с 11 до 17 февраля в Украине. Об этом сообщил Центра общественного здоровья Минздрава. Всего с начала эпидемического сезона грипп унес жизни 33 украинцев, в том числе пятерых детей.

Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы создал Кабинет министров. Целью создания отряда названы противодействие угрозам в сфере пограничной безопасности, повышение эффективности выполнения задач по обеспечению режима судоходства, контроль над плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов в украинской части реки Дунай.

17,51 млрд грн выделил Кабинет министров для предоставления разовой денежной помощи членам семей 10 погибших и 13 получившим инвалидность во время участия в АТО военнослужащих.

"Укрзализныця" договорилось с железной дорогой Словакии о запуске с июня 2019 года нового железнодорожного маршрута Кошице – Чоп – Мукачево с колеей 1435 мм. Тестовый рейс по этому маршруту будет запущен 2 апреля. Поезда будут формироваться в Словакии, время в пути – около четырех часов.

Превышает 2,6 млрд грн в настоящее время задолженность предприятий по выплате заработных плат своим работникам. При этом основными должниками по заработной плате по-прежнему остаются экономически активные предприятия. Крупнейшим должником по выплате зарплат является государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, который задолжал своим работникам около 400 млн грн зарплаты.

221 административный протокол по нарушениям в отчетах политических партий за третий квартал 2018 года составило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

563 человека удалось идентифицировать из числа погибших на Донбассе благодаря анализу ДНК. Неопознанными остаются 410 тел.

9 грузовиков от Международного комитета Красного Креста проследовало через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины. Они доставили гуманитарную помощь – продуктовые и гигиенические наборы, общим весом 193 тонны.

Уменьшился на 21,3% в годовом выражении средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе и составил 915,9 грн. Всего домохозяйствам было назначено субсидий на 336,6 млн грн, в соответствующем периоде 2018-го – 204,7 млн грн. За субсидиями обратились 279,4 тыс. домохозяйств, что на 55,5% больше, чем в январе 2018.

Восстановить от 1500 до 1800 километров дорог планирует в этом году "Укравтодор", что соответствует уровню прошлого года.

255 090 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины получили Статус участника боевых действий с начала российской вооруженной агрессии.

116 военнослужащих и работников ВС Украины награждены с начала 2019 года, по состоянию на 20 февраля государственными наградами, а ведомственными поощрительными отличиями – 1145.

Стало на 17 тысяч больше за прошлый год официальных киевлян. Таковы данные главного управления статистики Киева, но реальная цифра прироста населения столицы в разы больше.

Экономика

Купил на 350,6 млн долл. больше, чем продал, на межбанковском валютном рынке Национальный банк со 2 января по 15 февраля. На прошлой неделе регулятор купил 25 млн долл. и не продавал валюту. НБУ за 2018 год пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,372 млрд долл.

Выросли на 6,7% за IV квартал 2018 чистые гривневые кредиты физическим лицам, а за полный год – на 34,%.

Сократилась на 1,7 п.п. до 52,8% за IV квартал 2018 доля неработающих кредитов (NPL) в портфелях банков.

Выросли 14,8% и 6,8% соответственно за 2018 год объемы банковских депозитов населения и бизнеса. Три четверти новых депозитов были сроком до шести месяцев.

11,4 млн тонн кукурузы экспортировала в сентябре – январе 2018/19 МГ Украина, что на 74,5% превысило аналогичный показатель прошлого сезона и на 35,7% средний за пять лет показатель для данного периода. Темпы экспорта кукурузы в феврале продолжают расти и смогут превысить объемы январского экспорта. За пять месяцев текущего сезона 69% от общего объема экспорта кукурузы пришлось на Евросоюз. Экспорт в данном направлении вырос на 144% до 7,9 млн тонн.

Летом 2019 года планирует открыть паромную переправу "Орловка (Украина) – Исакча (Румыния)" Администрация морских портов Украины. Ожидается, что паромная переправа сможет пропускать около тысячи грузовиков и 250 легковых авто в сутки.

Утилизировал 663 млн банкнот на 47,42 млрд грн в 2018 году Национальный банк. Это меньше по количеству на 16,7% и по сумме на 6,2% чем в 2017 году.

Около 160 проектов грантовой поддержки для малого и среднего бизнеса планирует в этом году реализовать в Украине стране Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

53,934 млн человек составляло по состоянию на 1 января 2019 года количество абонентов мобильной связи в Украине. Это на 3,2% меньше, чем год назад.

Увеличилось на 10,3% за год количество абонентов интернета – до 26,067 млн человек, сообщила Государственная служба статистики.

Выполнил на 98% Минфин план по доходам по результатам 2018 года. Причина – недобор основных налогов, который составил 18,5 млрд грн. За последние пять лет выполнить план удалось лишь в 2015 году.

4,7% или 48,3 млрд грн в 2018 году Минфин не профинансировал расходов из запланированных 1034,1 млрд грн, бюджет выполнен на 95,3%. Это самый высокий уровень невыполнения расходов за последние четыре года. Большим он был в кризисном 2014 году, когда государство не профинансировало 6,7% от запланированных расходов.

Около 131 млрд грн в течение 2018 года было возмещено налога на добавленную стоимость. В 2017 году бизнесу было возвращено около 120 млрд грн НДС.

Составило 124 тыс. на 19 февраля количество оформленных по льготным ставкам автомобилей с иностранной регистрацией, за что их собственники уплатили в бюджет 7,6 млрд грн, сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов. Действие льготных условий для растаможивания продлилось до 22 февраля, после чего собственники таких авто будут платить за оформление полную ставку акциза. С мая этого года вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.

Кредит на 12,5 млн евро предоставит Международная финансовая корпорация (IFC) Мариуполю на закупку 64 больших автобусов, реконструкцию городского автобусного депо, обновление ремонтного оборудования и развитие управления транспортной инфраструктурой города.

Выросли до 26 млрд с 23 млрд грн годом ранее вложения местных бюджетов в депозиты государственных банков в 2018 году, сообщила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз. По ее словам, некоторые города направляли на банковские депозиты даже полученные субвенции из госбюджета и суммы превышения поступлений таможенных платежей, которые должны направляться на строительство дорог.

Получила 112,5 млн грн Государственная казначейская служба в качестве взносов от 44 зарегистрированных кандидатов в президенты Украины на предстоящих выборах. После первого тура выборов Госказначейство зачислит средства от 42 кандидатов в общий фонд госбюджета, а кандидатам, вышедшим во второй тур, вернут их средства.

Выявила 25 179 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, в 2018 году Государственная службы по вопросам труда (Гоструда), в результате чего наложила на работодателей штрафы на сумму около 1,7 млрд грн.

536 млн грн и 116 млн долл. Министерство финансов привлекло в государственный бюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 112, 168, 343 и 1050 дней со средневзвешенной доходностью 19,5, 19, 18,5, и 17,25% годовых. Средства в долларах привлечены на 29, 119 и 518 дней с доходностью 6,25, 6,5 и 7,25%.

742,31 млн долл. или 30,89% составляет по состоянию на 1 февраля использование средств займов Всемирного банка. В 2018 году выбрано 270,78 млн долл., что вдвое больше, чем в 2017 году. Портфель Всемирного банка в Украине состоит из 8 проектов на общую сумму займов 2,403 млрд долл.

Составила 2,5 млрд долл. двусторонняя торговля между Украиной и Великобританией в 2018 году, что на 7,6% больше чем в 2017 году.

800 тысяч пассажиров перевезено авиационным транспортом в январе, рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – 11,1%. Пассажирооборот же авиатранспорта достиг 1,83 млрд пасс.*км, что на 18,2% больше по сравнению с январем 2018.

На общую сумму 523 млн 151,4 тыс. долл. Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо. Доля закупок у России составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) – 28,4%.

Кабинет министров утвердил Министерству финансов рамочные условия привлечения кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка в 375 млн долл. Заимствования будут осуществляться в евро в сумме, которая не превышает эквивалент 630 млн долл., под ставку не выше 5,9% годовых.

Не больше 7-10 евроцентов за километр будет цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец (Польша), строительство которой начнется в 2020 году. Об этом сообщил и.о. главы Укравтодора Славомир Новак.

Уменьшится с 77 до 76 в ближайшее время количество банков в Украине, поскольку "Вернум банк" находится в процедуре самоликвидации. Об этом сообщила первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова. Еще один банк до конца марта должен увеличить свой капитал. Если он не сделает этого, то тоже может быть ликвидирован.

Мир

Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации. Решение вступит в силу через несколько недель.

62 страны применяют 159 ограничительных мер в отношении российских товаров по состоянию на конец 2018 года, говорится в мониторинге российского Минэкономразвития. Сумма предполагаемого ущерба от введенных мер, по экспертной оценке, составляет 6,3 млрд долл. Лидером по числу ограничительных мер в отношении продукции из РФ являются ЕС (25), Украина (22), Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12), США (9), Австралия (6). Максимальный ущерб для российских экспортеров приходится на ограничения в ЕС (2,4 млрд долл.), в США (1,1 млрд), на Украине (775 млн), в Турции (713 млн).

Бывший президент Мальдивской республики арестован по подозрению в отмывании денежных средств. По версии следствия, бывший глава государства присвоил около 80 млн долл. с помощью преступной схемы с участием государственной туристической госкомпании

Падают уже 5 месяцев подряд продажи новых автомобилей в странах Европы. К концу января 2019 года объем продаж снизился на 4,6% до 1,2 млн авто. В Испании и Италии наблюдалось самое значительное сокращение продаж – на 8% и на 7,5% соответственно. На 1-1,5% ухудшилась ситуация в Германии, Франции и Великобритании.

Запустить до 2025 года на орбиту орбитальную электростанцию планирует Китай. Она расположится на высоте 36 тысяч километров, будет собирать солнечную энергию и передавать ее по лучу на Землю.

В Польше от осложнений, вызванных гриппом, умерли 25 человек. Об этом сообщает "Радио Польша" со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения, В общей сложности с начала сезона гриппа (с октября) было зафиксировано 2,5 млн случаев заболеваний и подозрений на грипп, а также 48 смертей, вызванных этой болезнью.

Власти Польши официально объявили о начале строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу, который соединит Балтийское море с Калининградским заливом. Длина канала составит чуть более километра, глубина – 5 метров. Он позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России.

Вошли в акваторию Черного моря плавбаза ВМС Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО. В группу также входят румынский и болгарский тральщики. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Должен быть сокращен на 30% по сравнению с уровнем 2019 года к 2030 году средний размер выбросов углекислого газа тяжелыми грузовиками и автобусами. Этот ориентир будет пересматриваться в 2022 году, тогда же будет выстроена стратегия на период после 2030 года. Кроме того, согласована промежуточная цель – снижение выбросов углекислого газа к 2025 году на 15% по сравнению с уровнем 2019 года.

Калифорния и еще 15 американских штатов подали судебный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за его решения объявить режим чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Сократила на 11,9% Беларусь в 2018 году поставки нефтепродуктов в Украину – до 3,16 млн тонн, однако стоимость экспорта увеличилась на 15% – до 2,09 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.

В прошлом году в Украину стали чаще посещать туристы из стран западной Европы, США и Китая, Японии и Индии. В частности: из Испании – на 68%, Великобритании – 47,3%, Литвы – 23,4%, Италии – 15,4%, Германии – 13,3%, Франции – 9,2%, а также Индии – на 57,4%, Китая – на 38,8%, Японии – на 38,3%, Израиля – на 21,7% и США – на 19%.

При рассмотрении 171 судебного дела в США упоминались за последние 15 лет смайлы или эмодзи. Сначала чаще всего эмодзи встречались в эпизодах с преступлениями сексуального характера. Позже их стали упоминать при рассмотрении совершенно разных дел: от ограблений до убийств.

175 млн евро такой рекордный в истории Ирландии джекпот сорван в лотерее EuroMillions.

В 65 странах мира детективы национального антикоррупционного бюро (НАБУ) нашли проявления украинской коррупции. Чаще всего следы нашей коррупции находили в Латвии, Кипре, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Выплатить почти 600 млн долл. должны будут мировые страховщики в связи с восемью неудачными космическими запусками в 2018 году, убытки от аварийных запусков в России составят менее 30% от этой суммы.

Совет Евросоюза одобрил вариант поправок к Газовой директиве новые регуляторные инициативы ЕС могут осложнить работу "Газпрома" в Европе. Кроме того, газопровод "Северный поток-2" могут запретить наполнять больше чем на 50%, как минимум в первые несколько лет эксплуатации.

Европейский союз и Великобритания почти договорились о новом соглашении по выходу Британии из ЕС (Brexit). 21 февраля в Брюсселе премьер-министр Британии Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсуждали ирландский вопрос, который стал камнем преткновения для соглашения.

Автомобильные номера со смайлами появились в Австралии. Австралийцам предлагают на выбор только пять самых добрых: смайликов: который улыбается или хохочет, подмигивает, носит темные очки, или же сердечки вместо глаз.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.