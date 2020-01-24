Погода в Украине будет не по-зимнему теплой, но с дождями: каким областям не повезет

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В Украину снова идет потепление – в ближайшие дни будет плюсовая температура, местами до +8. Погода в большей степени будет сухой и временами солнечной, но с середины следующей недели дожди и мокрый снег накроют всю территорию страны, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 25 января, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в северных и восточных областях. Температура воздуха на большей части территории страны 2-4 градуса тепла, на западе ( в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях) и на юге до 7-8 градусов. В Киеве сухо и 1-3 тепла.

В воскресенье, 26 января, осадки прекратятся по всей Украине, а температура воздуха останется на уровне субботы. В столице 2-4 градуса выше нуля.

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В понедельник, 27 января, дожди придут на юг страны, а на Закарпатье – с мокрым снегом. В остальных областях сухо с температурой воздуха в среднем 4 градуса тепла, на юге и западе – до +7. В Киеве 2-4 тепла и без осадков.

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А вот во вторник, 28 января, дождей станет больше – мокрая погода продолжится на юге, а еще придет на восток и запад страны и частично в центр. Температура воздуха 2-5 градусов, на юге до +7. Киевлянам волноваться не о чем – сухо и потепление до +6.

Со среды, 29 января, погода резко испортится – синоптики обещают мокрый снег, местами дождь, по всей Украине. При этом на юге снова потеплеет – до +9, в остальных областях 2-5 градусов. В Киеве до +6 и тоже мокрый снег.

Отметим, что небольшой снег на днях, похоже, это и вся зима в этом году. Как сообщали новости "Сегодня", последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди.

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