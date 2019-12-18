Погода в Украине до конца недели: когда ждать похолодание

На Николая будет тепло и ясно, потом страну накроют дожди

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Погода в Украине на Николая будет сухой и теплой. А вот ближе к понедельнику по всей территории страны пройдут дожди, прогнозирует Гидрометцентр.

В четверг, 19 декабря, в день Святого Николая, по всей стране сохранится сухая и относительно теплая погода. Так, во Львовской и Ужгородской области будет до 12 тепла, в других областях – до 7-9 выше нуля. Ночью температура тоже будет плюсовой.

По народному прогнозу, на Николая замечали погоду на май: "сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего". Иными словами, если снега не будет, то в конце мая будет еще холодно. Также считается, что после праздника Николая наступают морозы. О таком сообщает сайт "Синоптик".

В пятницу, 20 декабря, станет чуть прохладнее – до плюс шести во всех регионах, кроме западных – там все еще будет на пару градусов теплее. Ночью температура в центральных областях снизится до одного градуса мороза, в остальных останется плюсовой.

Народный прогноз гласит: какой будет погода в этот день, такой будет погода и в январе.

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В субботу, 21 декабря, холоднее всего будет в восточных областях – максимум до 5 тепла. А вот в западных регионах температура удержится на уровне 7-9 градусов. Ночью в центральных и восточных регионах столбик термометра покажет до минус трех градусов. В Днепропетровской, Полтавской и Запорожской области пройдут небольшие дожди.

По народному прогнозу, если деревья в этот день были в инее, это значило, что будет богатый урожай фруктов. На хороший урожай указывал также снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья.

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В воскресенье, 22 декабря, дожди накроют уже всю страну. Зато снова начнет теплеть – до 10 градусов выше нуля в центральных областях, и до 11-12 градусов в Херсонской и Николаевской областях. В восточных регионах будет холоднее – от 4 до 6 выше нуля.

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Этот день – самый короткий в году, считается, что зима устанавливается окончательно. По народному прогнозу, если в этот день лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому новогодью.

В понедельник, 23 декабря, буквально за неделю до Нового года, погода будет далеко не зимней: по всей стране ожидается тепло на уровне 6-8 градусов. Ночью будет от 2 до 7 тепла. А дожди в этот день пройдут и днем, и ночью.

Согласно народному прогнозу, если в этот день идет дождь, то вся весна будет такой же дождливой.

Аномально теплая зима уже стала причиной неожиданных сюрпризов. А ранее синоптики рассказали нам прогноз погоды на зиму:

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