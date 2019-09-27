В последний рабочий день недели погода будет довольно приятной в сравнении с последними холодами

/ Фото: Pixabay

Сегодня на большей части территории Украины будет сухая погода, а температура воздуха станет теплее. Дожди ожидаются на юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях температурный режим будет немного отличаться: в Ровенсокй и Волынской областях 15-17 тепла, в Черновицкой – 16-18, а в остальных областях региона до +19.

В центральных, северных и восточных областях без осадков и температура воздуха 16-18 градусов.

Реклама

На юге синоптики обещают примерно такую же температуру воздуха, но будет мокро – дожди по всем южным областям.

В тренде Погода в Украине идет на поправку: синоптики обещают потепление

Отметим, что после недавних заморозков температура воздуха выровнялась и ночью. А уже с сегодняшнего дня температурный режим выровняется и днем, а к воскресенью еще потеплеет. Но потепление не везде будет без дождей. Синоптики уточнили прогноз до начала следующей недели.

Как сообщали новости "Сегодня", прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама