Погода в Украине на четверг: где ждать грозовых дождей

Сегодняшние летний зной и грозы местами можно будет ожидать и завтра в Украине. В четверг температура воздуха будет доходить до 30 градусов, а непогоду стоит ждать разве что на западе страны.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.
По ее словам, четверг в Украине будет преимущественно сухим, лишь в западных областях пройдут периодические грозовые дожди. Сухую погоду организует нам антициклон Albreht.
"А вот западные дожди обусловит волна на атмосферном фронте, который уже практически прошел нашу территорию. Температура воздуха обещает и дальше быть комфортной: в течение дня 23 июля ожидается 23-29 градусов, на юге – до 25-30 градусов", – написала Диденко.
В Киеве завтра будет комфортная погода – солнце, белые облака и приятные 23 градуса.
Синоптик добавила, что уже ближе к выходным потеплеет на 3-5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.
"В ближайшее время грозовые дожди на западе, на севере – периодические осадки в конце недели. Юг, восток, большинство центра – в сухой погоде", – резюмировала она.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.
А 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.
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