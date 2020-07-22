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Погода в Украине на четверг: где ждать грозовых дождей

22 июля, 16:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Завтра жителям западных областей понадобятся зонты

Сегодняшние летний зной и грозы местами можно будет ожидать и завтра в Украине. В четверг температура воздуха будет доходить до 30 градусов, а непогоду стоит ждать разве что на западе страны.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, четверг в Украине будет преимущественно сухим, лишь в западных областях пройдут периодические грозовые дожди. Сухую погоду организует нам антициклон Albreht.

"А вот западные дожди обусловит волна на атмосферном фронте, который уже практически прошел нашу территорию. Температура воздуха обещает и дальше быть комфортной: в течение дня 23 июля ожидается 23-29 градусов, на юге – до 25-30 градусов", – написала Диденко.

В Киеве завтра будет комфортная погода – солнце, белые облака и приятные 23 градуса.

В тренде
Погода в Украине на четверг: где ждать грозовых дождей
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Синоптик добавила, что уже ближе к выходным потеплеет на 3-5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.

"В ближайшее время грозовые дожди на западе, на севере – периодические осадки в конце недели. Юг, восток, большинство центра – в сухой погоде", – резюмировала она.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

А 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

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погода дождь прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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