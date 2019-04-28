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Погода в Украине: на Пасху местами ожидаются грозы и шквалы

28 апреля, 09:53

На Западе страны и столице ожидаются дожди и грозы

Фото: Pixabay

Синоптики предупредили о грозах и шквалах в отдельных областях Украины, в столице и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 28 апреля на Закарпатье и Прикарпатье пройдут значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

По Киеву и Киевской области этот же день ожидается гроза (I уровень опасности, желтый).

Также мы писали, какой будет погода во всех областях Украины во время праздников. В Украину приходит настоящая, теплая, весна – столбик термометра поднимается все выше, а дожди и грозы будут идти все реже. Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра.

В то же время сам день праздника отметится местами мокрой погодой с небольшим понижением температуры. В прогнозе Укргидрометцентра подтверждаются дожди с грозами во всех западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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Тег погода, дождь, погода в Киеве, укргидрометцентр, погода в Украине

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