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Жарко, но с грозами: синоптики предупредили об изменениях погоды на выходных (карта)

27 июня, 11:25

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

За три дня грозы пройдут во всех регионах Украины

На выходных 27-29 июня в Украине будет жарко, во многих областях пройдет гроза. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 27 июня, в западных областях пройдет слабый дождь с грозой. Также осадки возможны в Сумской и Полтавской областях, в остальных регионах будет сухо. Температура воздуха в стране составит 28-31 градус, только на западе будет менее жарко – 27-29 градусов.

В воскресенье, 28 июня, грозы со слабым дождем распространятся на северную и центральную часть Украины. Температура воздуха на западе снизится и будет достигать 24-29 градусов. В остальных областях синоптики прогнозируют 27-31 градус.

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29 июня непогода отступит в центральных областях и перейдет на юг и восток. По информации Укргидрометцентра, температура воздуха также снизится. В большинстве регионов она составит 25-28 градусов, только на юге будет немного жарче – 28-33 градуса.

Как мы сообщали ранее, в последние дни интенсивные дожди привели к паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Также сайт "Сегодня" выяснил, какой будет погода в июле.

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