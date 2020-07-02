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В Украину возвращаются дожди: где ждать непогоды (карта)

2 июля, 07:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местами синоптики обещают шквальный ветер и град

В Украине продолжает удерживаться жаркая погода. Но уже сегодня, 2 июля, в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Осадки ожидаются преимущественно в Приазовье, Крыму и западных областях. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. При грозах местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Температура в стране установится на уровне 25-33 градусов тепла.

Напомним, что 30 июня Одесса "поплыла" после ливня, а в области пронесся смерч. Водой залило улицы Балковскую и Приморскую, а на Таможенной площади появилось "озеро".

Также непогода добралась и до восточных областей – стихия накрыла Мариуполь. Под мостом рядом с Ильичевским рынком образовалась огромная лужа: там застрял автобус наполовину в воде, а легковушки накрыло водой почти полностью.

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Кроме того, сообщалось, что в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

Как паводки в Карпатах размыли дорогу – смотрите видео.

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