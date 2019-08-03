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Погода в Украине резко испортится: ГСЧС опубликовала предупреждение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-03T10:29:00+03:00 Украина В большинстве областей сегодня ожидаются грозы

На территории большинства областей Украины синоптики прогнозируют осложнение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, сегодня днем в большинстве западных, центральных и южных областей ожидаются грозы. А в Карпатах, в Одесской и Николаевской областях местами прогнозируют значительный дождь, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

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Кроме того, из-за осложнения погоды спасатели объявили I уровень опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

Напомним, 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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