Погода в Украине резко испортится: ГСЧС опубликовала предупреждение

На территории большинства областей Украины синоптики прогнозируют осложнение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
В частности, сегодня днем в большинстве западных, центральных и южных областей ожидаются грозы. А в Карпатах, в Одесской и Николаевской областях местами прогнозируют значительный дождь, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.
Кроме того, из-за осложнения погоды спасатели объявили I уровень опасности.
Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
Напомним, 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк