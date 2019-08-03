Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Погода в Украине резко испортится: ГСЧС опубликовала предупреждение

Сегодня, 10:29

В большинстве областей сегодня ожидаются грозы

/ Фото: Pixabay

Погода в Украине резко испортится: ГСЧС опубликовала предупреждение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Украина В большинстве областей сегодня ожидаются грозы

На территории большинства областей Украины синоптики прогнозируют осложнение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, сегодня днем в большинстве западных, центральных и южных областей ожидаются грозы. А в Карпатах, в Одесской и Николаевской областях местами прогнозируют значительный дождь, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Реклама

Кроме того, из-за осложнения погоды спасатели объявили I уровень опасности.

В тренде
Почему США медлят с санкциями против "Северного потока – 2": эксперт поделился версией

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

Напомним, 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

погода спасатели синоптики непогода Украина ГСЧС

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 году
Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 годуПолитика
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсий
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсийЭкономика
Секретный российский комплекс
Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видеоДонбасс
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИ
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИПолитика
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министры
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министрыПолитика

Новости партнеров

The Secret Of Thin Body
The Secret Of Thin Body
15 Crazy Animal Selfies That Will Make You Laugh
15 Crazy Animal Selfies That Will Make You Laugh
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 Most Unique And Unusual African Tribes
10 Most Unique And Unusual African Tribes
11 Impossible Facts About China You'll Never Believe To Be True
11 Impossible Facts About China You'll Never Believe To Be True