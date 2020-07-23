Погода в Украине резко изменится: синоптики дали прогноз на 23 июля (карта)

Дожди, которые накрывали Украину неделями, наконец уйдут. 23 июля в стране будет царить сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Так, на западе Украины осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха тут ожидается до 26 градусов тепла.

На севере страны тоже будет тепло – синоптики обещают до 24 градусов тепла. Жарче всего будет на востоке и юге Украины – тут прогреет до 29 градусов тепла. На этих территориях ни ливней, ни дождей тоже не предвидится.

Как сообщали новости "Сегодня", совсем недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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Кроме того, ранее Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

А в Ровенской области из-за дождей затопило несколько частных домов, а сильный ветер повалил деревья.

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