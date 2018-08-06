Погода в Украине: синоптики обещают грозы и жару до +34

Дожди пройдут по всей территории страны, наименее жарко будет в западных областях

В понедельник, 6 августа, синоптики ожидают кратковременных дождей с грозами по всей территории страны, а температура будет достигать до 34. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"6 августа переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30, в западных областях местами 22-24; в южной части днем 30-34" - говорится в сообщении.

При этом на Левобережье, а также в южных, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что над Украиной схлестнулись циклон и мощный антициклон. Синоптики предупредили о жаре, которая будет чередоваться с грозовыми ливнями и перепадами температуры в ночное время.

Также сообщалось, что в Украине ожидается резкая смена погоды, а врачи дали советы, как спастись от перепада температур. Ожидается, что температура повысится примерно на 10 градусов и стало известно, для какой возрастной категории людей наиболее опасны "температурные качели".