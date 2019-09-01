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Погода в Украине: синоптики порадовали прогнозами на 2 сентября

1 сентября, 13:52

По данным метеорологов, тепло и сухо будет почти на всей территории страны

/ Фото: Pixabay

Почти на всей территории Украины в понедельник 2 сентября будет сухая и ясная погода. Только на Западе страны возможны локальные грозовые дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"В понедельник сухая малооблачная погода ожидается практически повсеместно. В Карпатах разве – локальный дождь, гроза. Температура воздуха еще улыбается лету, оглядываясь, выворачивая шею, + 28 + 32 градуса. Но ночная и утренняя уже дергают за руку вперед, в осень, + 12 + 17 градусов", – написала она.

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В то же время, по словам Диденко, в Киеве "погода будет наиболее комфортной для мам школьников, все условия для легких платьев, загадочных темных очков и светлой замшевой обуви или стильных белых кедов: сухо, солнечно, тепло".

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какие продукты подорожают осенью. Как нам стало известно, хлеб, гречка и картошка уйдут в рост, а масло станет дешевле. Эксперты: все из-за погоды и доллара.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Министерство аграрной политики и продовольствия, по предварительным данным, прогнозирует в 2019 году урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн. 

Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Источник: Сегодня

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