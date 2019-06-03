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Погода в Украине: синоптики предупредили о дождях и грозах

3 июня, 09:02

Температура воздуха будет держаться на уровне 28 градусов

Фото: Сегодня

На 3 июня почти по всей территории Украины синоптики ожидают дожди с грозами. За исключением некоторых северных и западных областей – там синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Как сообщили в "Укргидрометцентре", в западных областях страны столбик термометра поднимется до 23-28 градусов днем составит 12-14 градусов ночью.

"3 июня в Украине переменная облачность. Ночью в восточных и южных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ривненской областей, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах юга и востока град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30 градусов, на Прикарпатье 19-24 градусов", – отмечается в сообщении.

В центральных и южных областях ожидается днем 27-29 градусов, а ночью 15-21 градус. На севере страны синоптики прогнозируют 26-28 днем и 14-16 ночью. Теплее всего будет на востоке страны – там ожидается 27-31 градусов днем и 16-18 ночью.

В Киеве в этот день без осадков. Синоптики ожидают 27-29 днем и 15-17 ночью, а в Киевской области прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура – 25-30 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, из-за непогоды обрушилась крыша сцены.

А в Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, травмирован пожилой мужчина. Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.


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Тег погода, синоптики, прогноз погоды, дожди, грозы

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