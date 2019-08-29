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Погода в Украине: синоптики уточнили, где будет жарко, а где – свежо

29 августа, 09:33

Жара ожидается на Западе, а вот на Востоке температура воздуха немного снизится

/ Фото: pexels.com

В Украине в четверг, 29 августа, сохранится жаркая и сухая погода, кроме ряда восточных, северо-восточных и центральных областей, где будет свежее обычного. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

На Западе температура воздуха днем поднимется до +29...+31 градуса, в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях буде до +24...+28 градусов, в Днепропетровской области уже будет прохладнее – до +26 градусов, а на Востоке температура понизится до +21...+23 градусов.

Скриншот

Скриншот

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В северной части будет до +23...+26 градусов, при этом в Киевской области сохранится чрезвычайна пожарная опасность.

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На Юге и Приазовье прогнозируют тоже жаркую погоду – местами до +31 градуса.

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Кроме того, напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, также нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете: 

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Источник: Сегодня

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