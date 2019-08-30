Погода в Украине: тепло остается, но выпадут дожди

Осадки прогнозируют только в нескольких областях на Западе

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В Украине в пятницу, 30 августа, сохранится солнечная и сухая погода, но на Западе пройдут небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, в западных областях ожидается до +29...+31 градуса. Осадки обещают в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и Закарпатье.

В Центре будет без осадков, до +26...+29 градусов. На Юге также прогнозируют до +27...+29 градусов.

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В северной части страны, в том числе и в Киеве, воздух прогреется до +26...+28 градусов.

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На Востоке, Сумской и Харьковской областях ожидается +24...+26 градусов.

Напомним, в Киевской области сохранится чрезвычайна пожарная опасность.

Кроме того, напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете:

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