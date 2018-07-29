Погода в Украине в ближайшие дни: синоптики озвучили прогноз

В ближайшие дни в столице осадков не будет

В ближайшие дни в Украине будет тепло, но в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

30 июля в западных и южных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. На Прикарпатье, Закарпатье местами синоптики прогнозируют сильный дождь. На остальной территории осадков не будет. Ветер прогнозируют восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью установится на уровне 17-22° тепла, днем – 25-30°, в южных и восточных областях – до 33°.

А 31 июля, по прогнозам синоптиков, в южной части, западных, Донецкой и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории осадков не будет. Ветер прогнозируют восточный, северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью установится на уровне 15-20° тепла, на юге – до 23°. Днем ожидаются 25-30° тепла, в южных, восточных областях и Закарпатье – 28-33°.

Также синоптики рассказали, какая погода ждет на киевлян в ближайшие дни. 30 июля в Киеве осадков не ожидается. Температура ночью установится на уровне 19-21° тепла, днем – 27-29°.

А 31 июля в столице осадков также не будет. Ветер синоптики прогнозируют восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет 18-20° тепла, днем – 28-30°.

Напомним, после мощных ливней в Украине в последние дни спасатели показали, как бороться с последствиями непогоды.

Кроме того, стоит отметить, что терпеть дождливую погоду осталось недолго. Синоптики и вовсе прогнозируют жару до +38. Циклон, который висит над Черным морем и поливает Украину дождями, очень скоро отправится в Европу.