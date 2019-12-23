Погода в Украине в канун Нового года: где будет холоднее всего

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На этой неделе в Украине будет царить по-прежнему аномально теплая погода. Лишь 28 декабря, в самый канун Нового года, немного подморозит западные регионы, север и центр, сообщает Гидрометцентр.

Во вторник, 24 декабря, дневная температура воздуха сохранится на уровне от 6 до 11 градусов выше нуля, ночная температура – до 5 градусов тепла. По всей стране также будут идти дожди, лишь в восточных регионах будет хмуро, но сухо.

По народному прогнозу, если лучи солнца в этот день простирались вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге. О таком сообщает сайт "Синоптик".

В среду, 25 декабря, немного похолодает. Всю Украину накроют дожди с мокрым снегом, дневная температура снизится до 3-5 градусов выше нуля, а ночная – до 2-4 градусов.

В этот день католики всего мира отмечают Рождество. А по народному прогнозу, именно этот день определяет характер всей зимы. Если в этот солнечно — дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, если хмуро и на деревьях иней — быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная — зима будет холодная, а лето жарким; если ночь темная — зиме быть теплой, а лету — пасмурным.

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В четверг, 26 декабря, в стране по-прежнему будет дождить. Температура днем будет на уровне от 2 до 5 градусов тепла, ночью – от 1 до 5 градусов тепла.

По народному прогнозу, по погоде первых 12-ти дней, которые следуют за 25 декабря, судили о погоде каждого из 12-ти месяцев наступающего года. Так, 26 декабря соответствует январю, 27 — февралю, 28 — марту и т. д. — до самого Рождества, которое укажет на погоду в декабре Нового года. Все эти наблюдения тщательно записывались, и люди знали, чего ожидать от каждого месяца предстоящего года.

То есть, какой будет погода в этот день, таким будет весь январь.

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В пятницу, 27 декабря, температура по всей стране упадет до 1-3 градусов тепла, причем такой же она будет и ночью. Зонтик в этот день тоже забывать не стоит: дожди будут идти целый день.

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По народному прогнозу, если в этот день воздух прозрачный — значит, нужно ждать похолодания. А еще – какой будет погода в этот день, таким будет весь февраль.

В субботу, 28 декабря, в Украину наконец придут минусовые температуры. Так, в центральных и западных регионах будет от минус 1 до плюс 1, а на юге и востоке – от 2 до 5 градусов тепла.

По народному прогнозу, если днем был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее — значит настоящая стужа еще впереди. А еще по этому дню определяли погоду на март.

Такой зимы в Украине еще не было: как сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, в Киеве с 16 декабря зафиксировано уже семь температурных рекордов, а среда, 18 декабря, оказалась самой теплой за всю историю многолетних метеорологических наблюдений.

Высокая температура стала причиной целого ряда аномалий: в стране расцветают сакуры, подснежники и одуванчики, а в столице проснулись осы и комары. И это всерьез пугает ученых: они предупреждают, что у украинцев остались считанные годы, чтобы подготовиться ко вспышкам тропических болезней.

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