Погода в Украине: жара в конце лета не отступает

По всей стране в среду, 28 августа, по данным Укргидрометцентра, будет сухая и солнечная погода

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине в среду, 28 августа, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду по всей стране, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, в западных областях будет от +27 градусов до +32 градусов. Так, самой высокой температура будет на Закарпатье – +30...+32 градуса, на Буковине обещают +29...+31 градус, на Прикарпатье ожидается +28...+30 градусов, во Львовской, Ровенской областях и на Волыни ожидается +27...+29 градусов. Ночная температура будет в пределах +12...+15 градусов.

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На Юге будет +27...+31 градус днем и +17...+22 градусов ночью. На Приазовье ожидается +29...+31 градус днем и +16...+18 градусов ночью, на Востоке будет немного свежее – в Донецкой области ожидается +25...+27 градусов днем и +15...+17 градусов ночью, в Луганской области – до +24...+26 градусов днем и +13...+15 градусов ночью.

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В Центре будет в пределах +26...+29 градусов днем и +13...+15 градусов ночью. В северных областях будет днем до +24...+27 градусов, а на северо-востоке прогнозируют +24...+27 градусов днем и +13...+15 градусов ночью.

Ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на неделю до 2 сентября.

Отметим, что летняя наделала немало беды и в столице.

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