Погодные аномалии марта: от столетних температурных рекордов до небывалого снегопада

Синоптики обещают, что в этом году первый месяц весны будет теплым

Февраль 2020-го в Киеве стал одним из самых теплых за почти 140 лет – как пишут на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, последний месяц зимы в столице занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года. Так, среднемесячная температура февраля в Киеве составляла +2,5 градуса, что на 6,7 градусов выше климатической нормы.

Но март обещает еще больше больше погодных сюрпризов. Как сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко, в Украину пришла аномально теплая погода. В среду, 4 марта, в некоторых областях температура может достичь 20 градусов тепла. Такая погода будет чуть ли не самой теплой в Европе.

"Завтра, внимание, у нас ожидается 12-18 градусов тепла, а на юге и местами в центре может быть и до +20 градусов. Ложкой дегтя окажется "похолодание" на крайнем западе до 5-10 градусов и только там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом", – написала Диденко.

Все о погодных аномалия марта читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

2019: март вошел в десятку самых теплых за 139 лет

Март не в первый раз удивляет нас температурными рекордами и погодными аномалиями. Так, за два дня марта 2019-го в Киеве было зафиксировано целых четыре температурных рекорда. Как сообщал сайт обсерватории имени Бориса Срезневского, 8 марта 2019-го в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +10,1 градусов, что на 1,6 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году. В этот день был побит и рекорд максимальной температуры воздуха, которая после полудня достигла + 17,7 градусов, что на 2,9 градуса выше климатической нормы.

На следующий день, 9 марта, в Киеве температура самой теплой ночи за 139 лет наблюдения не опустилась ниже 7 градусов (на 1,7 градуса выше, чем в 2016 году). Среднесуточная температура воздуха составила +10,5 градусов (на 2,2 градуса теплее предыдущего рекордного значения 1975 года). По климатическому календарю такие среднесуточные температуры соответствуют 21-22 апреля.

В обсерватории отметили, что три из четырех рекордов побили на 2-3 градуса те, которые были установлены только три года назад. По мнению директора обсерватории Александра Косовца, это свидетельствует об ускорении темпов глобального потепления, ведь ранее рекорды не обновлялись десятилетиями.

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А когда в обсерватории подвели погодные итоги марта, то оказалось, что средняя температура в Киеве составила +5,1 градусов, и была на 4,4 градуса был выше климатической нормы. Таким образом, март-2019 вошел в десятку самых теплых за 139 лет.

"Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, он вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдений", – сообщили в обсерватории 1 апреля 2019 года, и это была не шутка.

2018: март в Киеве побил "холодный" рекорд XXI века

Впрочем, в марте не всегда было аномально тепло – киевлянам случалось в первый месяц весны и как следует померзнуть. Так, в 2018 году март в Киеве впервые за пять лет был холоднее климатической нормы.

Как сообщили в обсерватории, два года назад март был холоднее климатической нормы на 2,6 градуса, что произошло впервые после ноября 2016 года. До этого все месяцы были теплее климатической нормы. По данным наблюдений метеостанции обсерватории, средняя температура марта-2018 в Киеве составила – 1,9 градус. Кстати, он стал самым холодным с начала XXI века.

Самым холодным днем было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до -14,7, а теплым – 27 марта, когда максимальная температура достигла +9,3.

Осадков в столице выпало 81 мм, что составляет чуть более двух климатических норм. Подтверждением холодного марта было также наличие снежного покрова на метеоплощадках обсерватории еще 31 числа.

2013: вот это "вхурделило"

День и ночь 22 марта 2013 года надолго запомнились всем, кто оказался той весной в Киеве. Экстремальные снегопады подарили украинцам мем "вхурделило" – так прокомментировали погодную ситуацию на одном из телеканалов.

Вот так "вхурделило". Фото из соцсетей

К 8 часам утра выпало 50 см снега, хотя в отдельных местах высота снежного покрова достигала в высоту полутора метров. Вполне ожидаемо столица застыла в пробках: по состоянию на 14:50 заторы в Киеве достигли восьмибалльной отметки, а к концу дня наступил форменный транспортный коллапс. "Киевавтодору" пришлось вывести на улицы 400 сотрудников для расчистки города в ручном режиме. Движение наземного транспорта было фактически парализовано, власти объявили режим чрезвычайного положения, а в Facebook вовсю острили про "51 февраля". Впрочем, всем тем киевлянам и гостям столицы, кто добирался с работы по восемь часов, было совсем не до смеха.

Когда в столице транспортный коллапс, спасают лыжи. Фото: Facebook

К слову, пострадал не только Киев – Львов тоже утонул в снегу: машины замело по крышу, а люди прятались под зонтами. На территории Одесской, Николаевской, Херсонской областей и в Крыму скорость ветра достигала почти ураганной силы. А на западе Украины в тот день морозы дошли до отметки -30 градусов.

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