Погодные "качели": синоптики дали прогноз на 30 июля (карта)

Дожди, которые накануне накрывали запад Украины, сегодня, 30 июля, передвинутся на центральные и северо-восточные области. Несмотря на осадки, в стране будет жарко. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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"30 июля ночью в северных, западных и Винницкой, днем в большинстве центральных, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный (на юге и востоке страны – юго-западный), со скоростью 7-12 м/с. А в центральных и Харьковской областях местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

Температура на крайнем западе страны ожидается 13-15 градусов тепла. В западных и северных областях будет жарче – 24-29 градусов тепла. На остальной территории прогреет до 29-34 градусов тепла.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом. В городе Яремче выпал мощный дождь с градом, который побил урожай. Местные жители выкладывали фото и видео в соцсетях.

Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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