Українська
$ 27,69
32,47
  1. Последние новости Украины

Погодные "качели": синоптики дали прогноз на 30 июля (карта)

30 июля, 07:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местами в стране ожидаются до 34 градусов тепла

Дожди, которые накануне накрывали запад Украины, сегодня, 30 июля, передвинутся на центральные и северо-восточные области. Несмотря на осадки, в стране будет жарко. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Реклама

"30 июля ночью в северных, западных и Винницкой, днем в большинстве центральных, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный (на юге и востоке страны – юго-западный), со скоростью 7-12 м/с. А в центральных и Харьковской областях местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

В тренде
Курортные страны в "красной зоне": Минздрав подсказал украинцам, куда лучше не ехать

Температура на крайнем западе страны ожидается 13-15 градусов тепла. В западных и северных областях будет жарче – 24-29 градусов тепла. На остальной территории прогреет до 29-34 градусов тепла.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом. В городе Яремче выпал мощный дождь с градом, который побил урожай. Местные жители выкладывали фото и видео в соцсетях.

Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики карта жара Украина дожди грозы погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевиками
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевикамиПолитика
Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области
Били в пах, сыпали окурки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской областиОдесса
"Утонувшая" Кирилловка и разрушенные дороги: что натворила непогода на запорожских курортахЗапорожье
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды "штурмуют" отдыхающие: фотоЗапорожье
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по Донбассу
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по ДонбассуПолитика
На глазах у прохожих: в Днепре мужчина жестоко избил женщину (видео)
На глазах у прохожих: в Днепре мужчина жестоко избил женщину (видео)Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять