Погодные "качели": синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни (карта)

На запад страны снова обрушится непогода

Дожди и грозы, которые обрушились на юго-восток Украины, в ближайшие дни, 23-24 августа, передвинутся на западные регионы страны. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Итак, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 23 августа, в большинстве областей будет сухо. Осадки ожидаются только в Волынской, Львовской областях и в Карпатах.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью установится на уровне 13-18 градусов тепла, днем 24-29 градусов тепла. В Карпатах будет прохладнее – ночью 10-15 градусов тепла, днем 19-24.

В День независимости, 24 августа, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы в западных, Винницкой, днем и в северных областях. На остальной территории осадков не будет.

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Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Днем в западных областях синоптики прогнозируют шквалы 15-20 м/с. Температура ночью будет 13-18 градусов тепла, в восточных областях 9-14. Днем же в западных и северных областях ожидаются 21-26 градусов тепла, на остальной территории – 27-32.

Ранее мы сообщали, что в Шепетовке Хмельницкой области пронесся мощный ураган. Из-за непогоды весь город остался без воды, а на районных электросетях произошла авария.

Также недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках.

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