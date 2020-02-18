Одуванчики в ноябре и подснежники в декабре: погодные рекорды осени и зимы

Этой зимой теплее, чем в Украине, было только в Антарктиде

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Столичные метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд февраля: в понедельник, 17 февраля, среднесуточная температура в столице составляла +4,8 °С. Согласно климатической норме, такая температура соответствует температуре конца марта. И это не первая погодная аномалия за последний год, зафиксированная в Киеве в целом и по стране в частности. Подробнее о погодных рекордах сезона осень-2019 – зима-2020 читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

В ноябре зацвели одуванчики

Фото: Сегодня

Осень-2019 порадовала теплом – "бабье лето" продолжалось до самого конца октября. 22 октября температура воздуха в столице держалась на уровне ​​17-19 градусов тепла, в области – 15-20. При этом синоптики все время ошибались в прогнозах погоды на ближайшее время. Например, пообещали похолодание и мокрый снег уже 7-8 ноября, а после 15 ноября – ночные заморозки, которые принесет холодный атмосферный фронт из Сибири. Вместо этого в конце октября в Украину пришло второе "бабье лето".

Ноябрь в Киеве побил первый температурный рекорд: столбик максимального термометра поднялся 4 ноября выше +14,9 градуса.

"Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году", – говорилось в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

На фоне очередного температурного рекорда в Украине наблюдалась редкая природная аномалия: в ноябре зацвели одуванчики.

"Последнюю неделю у нас наблюдается нехарактерный температурный режим для этого времени года. Среднесуточная температура выше нормы на 5-6 градусов. За последние 18 лет такое происходит уже в третий раз. Но цветущие в ноябре одуванчики нас удивили. Такого я не помню. У нас одуванчики зацвели в центре города", – рассказал 12 ноября сайту "Сегодня" заведующий сектором метеопрогнозов Сумского гидрометцентра Юрий Литвинов.

По словам Литвинова, такая аномалия наблюдается не только в Сумах.

"Я также видел фото цветущих сейчас одуванчиков в Черниговской области. Там у них сейчас характерные для весны желтые головки", – рассказал нам синоптик.

И не только одуванчики: в тот же день в Киеве буйно зацвели сакуры.

7 температурных рекордов декабря

В декабре погода продолжала чудить. Так, в двадцатых числах декабря в Одесской области и столице в разгар зимы на улицах появились комары, пчелы и осы, а в Полтавской области зацвели подснежники. По словам старшего научного сотрудника отдела энтомологии и научных фондовых коллекций Института зоологии НАН Украины Григория Попова, согласно климатическому циклу, в середине декабря должна быть холодная зима с температурой воздуха до -20-30 мороза.

"А вместо этого у нас в декабре 14 градусов выше нуля! Это последствия глобального потепления, которое произошло из-за деятельности человека. Оно наступает огромными темпами. И то, что проснулись насекомые – это плохо. Они думают, что сейчас весна. Вскоре могут ударить морозы и участь насекомых одна – они погибнут. Это неприятная новость, но апокалипсиса пока нет. Но катастрофические последствия будут. Лет через 10-20. Изменения климата станут причиной проблем в сельском хозяйстве. Я имею в виду наводнения и засухи, пожары. Пробуждение насекомых в декабре – это лишь первое предупреждение нам всем. Эта ситуация мониторится биологами и климатологами", – поведал Попов.

В целом, только за одну неделю декабря погода побила семь температурных рекордов. Так, 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

Среда, 18 декабря, оказалась самой теплой за всю историю многолетних метеорологических наблюдений. Так, в столице отмечалась максимальная температура воздуха 15,2 °С. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 °С и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

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В День святого Николая, 19 декабря, метеорологи зафиксировали сразу три рекорда. Сообщается, что максимальная температура воздуха составила +11,3 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Благодаря теплой ночи и теплому дню, и среднесуточная температура 19 декабря достигла + 7,2 °С, что на 2,4 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

Самый теплый год в Украине и в мире

В целом, 2019 год стал почти самым теплым за 140-летнюю историю метеорологических наблюдений, уступив первую строчку лишь 2016-му. Об этом говорят данные пяти исследовательских институтов (NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Всемирная метеорологическая организация, НКО Berkeley Earth, Метеорологическая служба Великобритании).

Мало того: минувшее десятилетие стало самым жарким за всю историю, причем рекорды в данном временном промежутке регистрируются уже четвертое десятилетие подряд. Но и это еще не все. Все пять последних лет оказались самыми теплыми в истории наблюдений. По данным Berkeley Earth, на 10% Земли были зарегистрированы локальные среднегодовые рекорды жары, в то время как рекордно низких среднегодовых температур зафиксировано не было.

Среднегодовая температура на Земле в 2019 году оказалась на 0,95 градуса Цельсия выше среднего показателя прошлого века и всего на 0,04 градуса Цельсия ниже, чем абсолютный рекорд 2016 года, говорится на сайте NOAA.

То же касается и Украины,сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

"Этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881-го. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6°С, что на 2,9°С выше нормы, которая составляет 7,7°С ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5°С.

В Украине тепло, но в Антарктиде еще теплее

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Если январь порадовал украинцев новогодними морозами, то в феврале все вернулось на круги своя. Первый температурный рекорд месяца был зафиксирован в Киеве 2 февраля.

Так, после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году. Благодаря такой максимальной температуре воздуха среднесуточная температура 2 февраля достигла +7,9 °С, что на 1,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года.

А в середине февраляпогода в Киеве побила два новых рекорда впервые за 140 лет. Так, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее, чем в 1950 году. Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8 °С, что на 0,1 °С теплее, чем в 1974 году.

Но теплее, чем в Украине, оказалось в Антарктиде. Согласно сообщению The Guardian, 6 февраля 202-го показатели термометров на аргентинской базе "Эсперанса" поднялись до 18,3 градусов тепла. Это на 0,8 градуса выше предыдущего максимума, который был зафиксирован в 2015 году. Экологи считают, что столь незначительный разрыв по времени между двумя датами является признаком того, что потепление в Антарктиде происходит намного быстрее, чем в среднем в мире.

"Причина, по которой полуостров нагревается быстрее, чем в других местах, заключается в сочетании естественных колебаний и сигналов потепления", – прокомментировал эту аномалию специалист по климату в Университете Виктории в Веллингтоне профессор Джеймс Ренвик.

Станция Эсперанса расположена на Антарктическом полуострове, он же Земля О’Хиггинса. Это область, которая как бы указывает на Южную Америку. Полуостров нагревается, вероятно, быстрее всех других регионов Земли — его температура повысилась почти на 3 градуса за последние 50 лет. Почти все ледники региона тают.

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