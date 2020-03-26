Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)

Фото: Владимира Улещенко

Намерение украинских властей с 27 мартазакрыть границу ради борьбы с распространением коронавируса привело к возникновению огромных толп наших соотечественников на границе с Польшей, в которых как раз и может происходить инфицирование смертельно опасными COVID-19.

Об этом Владимир Улещенко, ученый из Института ядерных исследований, который возвращался из европейской командировки, пишет на своей странице в Facebook, сопровождая сообщение снимками с границы.

Он переходил границу в пункте пропуска Дорогуск – Ягодин.

"Перехожу этот кордон. Понимаю, что в данный момент у меня гораздо больший риск схватить вирус, чем за все три предыдущие недели пребывания в Польше", – пишет кандидат физико-математических наук.

"Толпы огромные. Движение очень медленное. Пропускная способность пункта перехода недостаточная. Далеко недостаточная", – продолжает он.

Фото Владимира Улещенко

По его словам, на границе по новым требованиям с каждого берут расписку о самоизоляции на две недели и вписывают в базу адрес пребывания во время этой самоизоляции.

Реклама

"Поражает то, что на украинской границе работает полтора окошка. С польской стороны работает достаточно, чтобы не создавать толпы перед переходом. Поэтому толпа создается между переходами. Очередь ползет со скоростью улитки. Если в толпе есть кто с вирусом – у него просто чрезвычайные шансы стать "суперраспространителем", – заметил ученый.

В комментарии сайту "Сегодня" Владимир рассказал, что смог перейти границу за пять часов.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта

Поскольку ПП Дорогуск – Ягодин формально является автомобильным, то пеший переход границы запрещен, поэтому там курсировали два автобуса, доставлявшие украинцев "от шлагбаума до шлагбаума". По словам Улещенко, чтобы проехать 500 метров, приходилось платить 20 злотых (130 грн).

Владимир также рассказал, что польские пограничники в какой-то момент начали активно выпускать украинцев с территории Евросоюза, поэтому на переходе столпились сотни наших сограждан. И если сначала для пересечения границы формировались "партии" по 20 человек, то потом подошли несколько групп по 200 лиц.

Улещенко также возмутило, что украинская сторона не подготовилась к наплыву возвращающихся сограждан, при том, что остальные пункты пропуска на польской границе были закрыты. Поэтому, прогнозирует он, новые "партии" не смогут пересечь границу даже за пять часов, а это время значительно растянется.

А попавший вместе с Улещенко в переплет на границе Юрий Степаненко иронично назвал происходящее "украинской пограничной жестью".

"Украинские граждане должны быть на карантине. То есть вместе, бок о бок самоизолированно стоять", – написал он на своей странице в Facebook и выложил видео с пункта пропуска, рассказав о медленной работе украинских таможеников и пограничников, а также о проблемах с обеспечением туалетами.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 25 марта на границе с Польшей застряли 300 украинцев. Люди жаловались, что у них заканчивается питьевая вода, доступ к туалетам ограничен. А спать приходится на чемоданах под открытым небом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама