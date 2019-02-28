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Пограничники будут выдворять на границе наблюдателей из РФ – Слободян

Сегодня, 11:49

Наблюдать за украинскими выборами россиянам не разрешили, поэтому их не будут пускать на территорию страны

Фото: Facebook
Пограничники будут выдворять на границе наблюдателей из РФ – Слободян //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg Украина Наблюдать за украинскими выборами россиянам не разрешили, поэтому их не будут пускать на территорию страны

В связи с тем, что в Украине вступил в силу закон о недопуске российских наблюдателей на выборы, пограничники не пустят на территорию страны, и будут выдворять таких лиц. Об этом заявил на брифинге помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, пограничники будут фильтровать россиян во взаимодействии с СБУ и Центризбиркомом.

"Что касается наблюдателей, то мы действуем в рамках закона и полномочий. Верховная Рада приняла закон об ограничении российских наблюдателей, вернее об их недопуске. Президент этот закон подписал. Поэтому мы будем его выполнять. У нас есть четкое взаимодействие с Центризбиркомом, СБУ, мы обмениваемся с ними информацией, в том числе и в отношении тех, кто будет пытаться въехать в Украину, не будучи в списках наблюдателей. У правоохранителей все основания задерживать людей и выдворять из Украины, а мы будем фильтровать их на границе", – сказал Слободян.

Также представитель ГПСУ заверил, что украинская сторона утвердила алгоритм действий на случай, если в Украину попытаются въехать российские наблюдатели с дипломатическим статусом.

"Я знаю, что тематика наблюдателей от ОБСЕ отрабатывается в ЦИК. Мы будем действовать согласно утвержденному в государстве алгоритму", – сказал он.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя несколько дней Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.

В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.

В США также согласны с тем, что опасно пускать российских наблюдателей в Украину. Слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в сюжете "Сегодня".

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Тег Россия, пограничники, слободян, наблюдатели

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Источник:

УНИАН

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