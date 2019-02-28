Пограничники будут выдворять на границе наблюдателей из РФ – Слободян
Наблюдать за украинскими выборами россиянам не разрешили, поэтому их не будут пускать на территорию страны
В связи с тем, что в Украине вступил в силу закон о недопуске российских наблюдателей на выборы, пограничники не пустят на территорию страны, и будут выдворять таких лиц. Об этом заявил на брифинге помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
По его словам, пограничники будут фильтровать россиян во взаимодействии с СБУ и Центризбиркомом.
"Что касается наблюдателей, то мы действуем в рамках закона и полномочий. Верховная Рада приняла закон об ограничении российских наблюдателей, вернее об их недопуске. Президент этот закон подписал. Поэтому мы будем его выполнять. У нас есть четкое взаимодействие с Центризбиркомом, СБУ, мы обмениваемся с ними информацией, в том числе и в отношении тех, кто будет пытаться въехать в Украину, не будучи в списках наблюдателей. У правоохранителей все основания задерживать людей и выдворять из Украины, а мы будем фильтровать их на границе", – сказал Слободян.
Также представитель ГПСУ заверил, что украинская сторона утвердила алгоритм действий на случай, если в Украину попытаются въехать российские наблюдатели с дипломатическим статусом.
"Я знаю, что тематика наблюдателей от ОБСЕ отрабатывается в ЦИК. Мы будем действовать согласно утвержденному в государстве алгоритму", – сказал он.
Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя несколько дней Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.
В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.
В США также согласны с тем, что опасно пускать российских наблюдателей в Украину. Слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в сюжете "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Пограничники будут выдворять на границе наблюдателей из РФ – Слободян". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российских наблюдателей на выборах не будет: Порошенко подписал закон
Начиная с 27 февраля представителям России будет официально запрещено появляться на избирательных процессах в Украине
Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ против российских наблюдателей на выборах в Украине
Страны ОБСЕ имеют право на участие в миссии для мониторинга выборов в одной из стран, однако в случае Украины сейчас другая ситуация