Пограничники хотят купить у Франции 22 корабля и строят башни на Азове

Глава Пограничной службы рассказал, как Украина будет усиливает охрану границы на азовском направлении

Фото: Twitter

Пограничники хотят купить у Франции 22 корабля и строят башни на Азове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81c/7e2/5c581c7e22981.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81c/7e2/5c581c7e22981.jpg 2019-02-04T13:08:00+02:00 Украина Глава Пограничной службы рассказал, как Украина будет усиливает охрану границы на азовском направлении

Пока в Азовском море собираются построить военную базу, пограничники хотят закупить у Франции 22 патрульных корабля, а также выстраивают сеть наблюдательных башен на побережье Азова для более качественного наблюдения за ситуацией в море.

Об этом рассказал в интервью "5 каналу" глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

По его словам, ГПСУ при содействии Министерства внутренних дел ведет переговоры с французской стороной о закупке современных кораблей.

"Наша задача – создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильныегруппировки пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта. Поэтому стараемся искать возможности для реализации этих амбициозных задач. При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. В случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это позволит нам полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную ее защиту", – сказал Цигикал.

он отметил еще один важный элемент в охране государственной границы с моря – это система контроля надводной обстановки.

"Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы.

Пока пограничники усиливают, не стоят на месте и Военно-морские силы. У Украины нет мощного флота, который бы мог успешно противостоять российскому агрессору, поэтому командование разрабатывает хитрую стратегию. Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко рассказывал о тактике "москитного флота" Украины, который будет "жалить" врага ракетами наподобие Javelin.

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