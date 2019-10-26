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Пограничники изъяли контрабанду сигарет на 100 тысяч гривен

26 октября, 17:53

Незаконный товар обнаружили на трех пунктах пропуска

В течение суток в пунктах пропуска "Городище", "Дьяково" и "Порубное" пограничники обнаружили более четырех тысяч пачек сигарет, которые водители пытались незаконно переправить через границу. Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Так, мужчина положил семь ящиков сигарет в спальное помещение своего грузовика DAF. А потом объяснил, что приобрел их в магазине беспошлинной торговли в белорусском пункте пропуска.

Правоохранители передали представителям таможни 3,5 тысячи пачек сигарет стоимостью 85 тысяч гривен.

"А на Закарпатье 27-летний иностранец потерял свое авто из-за попытки скрыто провезти 140 пачек сигарет. Гражданин Румынии "утеплил" дверцу Ford контрабандным куревом. Из-за чего и лишился иномарки. Сигареты на более чем 5 тысяч гривен установленным порядком переданы представителям ГФС (Государственная фискальная служба, – ред.)", – говорится в сообщении.

Кроме того, в "Порубном" пограничники обнаружили два автомобиля Mercedes со специально оборудованными тайниками, где пограничники нашли 500 пачек сигарет. Табачные изделия на сумму 20 тысяч гривен и иномарки сейчас изъяты.

Напомним, ранее на Закарпатье нашли партию сигарет под днищем поезда. Товар изобретательные преступники пытались провезти в Венгрию.

Также сообщалось, что недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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