Пограничники накрыли контрабандный канал в Россию, изъяли полтонны сыра (фото)

После того, как пограничники усилили охрану границы с Россией, была предотвращена попытка контрабанды сыра на российскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Незаконное перемещение полтонны сыра в Россию разоблачили в Харьковской области. Пограничникам поступила оперативная информация и они вместе с военнослужащими группы поддержки между украинским н.п. Тополя и российским н.п. Пригородные Тополя обнаружили грузовик, который остановился возле границы.

"Из него неизвестные лица начали выгружать и перемещали товары на территорию РФ. Однако их замысел был разоблачен пограничниками. При приближении последних, неизвестные покинули и авто, и пакеты и бросились в бегство на территорию РФ. У автомобиля и в грузовике пограничники обнаружили около полтонны сыра. Груз доставлен в отдел пограничной службы, планируется его передача в ГФС. Также продолжаются мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к данному правонарушению", – сообщили пограничники.

Напомним, пару недель назад оккупанты не пустили в Крым "санкционные" сыры и мясо, и грозились сжечь 30 кг итальянских деликатесов. В ходе "таможенного досмотра" в ручной клади мужчины российские пограничники обнаружили 8 кг сыра и более 7 кг мясных изделий. У гражданки в сумке находилось почти 7 кг сыра и более 7 кг мясных изделий в заводской упаковке с маркировкой.

Как сообщалось на днях, в Венгрию не пропустили крупнейшую партию сигарет. На Закарпатье сегодня ночью военнослужащие отдела "Тиса" Чопского отряда остановили крупную партию контрабандных табачных изделий. Товар пограничники обнаружили в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" во время осмотра одного из вагонов грузового поезда, следовавшего в Венгрию.