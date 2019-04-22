Пограничники не пустили в Украину иностранцев с георгиевскими лентами

Иностранцам также запретили въезд в страну на три года

Фото: Facebook

Пограничники на пунктах пропуска в Винницкой и Одесской областях не пустили в Украину четырех иностранцев, которые при себе имели георгиевские ленты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.

Гражданин Болгарии и три гражданина Молдавии пытались проехать на территорию Украины через пункты пропуска "Кучурган-авто", "Староказачье" и "Могилев-Подольский-авто". Они имели при себе запрещенные в стране георгиевские ленточки.

Украинские пограничники зафиксировали эти факты и не пропустили иностранцев. Кроме того, всем им запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года. Также пограничники передали информацию в местную полицию.

Ранее мы писали, что на пункте пропуска в Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского пограничники задержали и не пропустили на территорию Украиныгражданина России с георгиевской лентой на чемодане.

Кроме этого, в Одессе, где проходили торжества в связи с годовщиной освобождения города от фашистов, на Аллее Славы полиция задержала мужчину с георгиевской лентой и его сына, вступившегося за отца.

Напомним, что запрет на георгиевскую ленту в Украине вступил с 15 июня 2015 года. За нарушение закона людей наказывают штрафом или административным арестом и изымают ленты.

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