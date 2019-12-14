Пограничники не пустили в Украину российскую журналистку: подробности

Россиянке запретили въезд в Украину на три года

Аэропорт "Борисполь" / Фото: Pixabay

В аэропорту "Борисполь" сегодня утром, 14 декабря, пограничники задержали российскую журналистку. Российский телеканал "НТВ" сообщил, что в Киев не пустили их корреспондента Александру Тонких.

Как рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Выяснилось, что она пыталась обмануть пограничников и сказала, что на временно оккупированных территориях Украины никогда не была. На самом деле журналистка незаконно посещала оккупированный Крым.

Реклама

"За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года", – отметили в ведомстве.

Напомним, не так давно Государственная миграционная служба Украины приняла решение депортировать из страны с последующим трехлетним запретом на въезд российскую пропагандистку Маргариту Бондарь. Кроме того, на сайте ведомства выложили видео с признанием Бондарь в том, что она занималась пропагандой по заказу "рупора Кремля".

Напомним, что в Одесской области в пункте пропуска "Маяки" пограничники не пустили в Украину российского актера Антона Макарского за то, тот в 2015 году посещал оккупированный Россией Крым.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама