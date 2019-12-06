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Пограничники ожидают очередей на границе перед праздниками: как не застрять

6 декабря, 15:32

Эксперты советуют ехать ночью и заранее подавать списки тех, кто пересекает границу

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Пограничники в ожидании новогоднего ажиотажа. На праздники, говорят, будет большой наплыв людей, которые поедут в Европу. Новости "Сегодня" решили выяснить, что нужно, чтобы не застрять в очереди на пропускном пункте.

Документы – самое главное при пересечении границы. Они должны быть в порядке, ведь проверяют их очень тщательно. Иван Евстафий часто ездит в Румынию. Рассказывает, какие бумаги нужны.

"Паспорт, техпаспорт, страховку (зеленую карту). Если просроченная страховка, то сразу лучше ехать назад, производить страховку и опять ехать заграницу куда надо", – отмечает водитель.

Поэтому, прежде всего – проверьте сроки действия всех документов.

Только за последний месяц в этом пункте пропуска из-за несоответствия документов не пересекли границу 44 украинца.

Чтобы не терять время, проверьте, большая ли очередь из машин на границе. Сделать это можно в интернете, на официальных страницах пропускных пунктов в Facebook и через онлайн камеры. А вот водители советуют пересекать границу лучше в будний день. Именно автобусы задерживают на границе дольше. Ведь в салоне много людей. Поэтому еще один совет – спросите у своего туроператора, или подает он предварительные данные в пропускной пункт.

Сергей Бровко, спикер Черновицкого пограничного отряда:

"Соответственно, приходит SMS, где будет показано время максимально комфортное для того, чтобы быстро оформить данное транспортное средство вместе с его пассажирами".

В целом путешествовать за границу несложно, уверяют пограничники. Главное – соблюдать законы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы законопослушные граждане максимально быстро и максимально комфортно пересекали государственную границу, не стояли во время очередей и в дальнейшем с хорошим настроением путешествовали по странам Европы", – заявил спикер Черновицкого пограничного отряда.

Больших очередей на границе ожидают уже с 20 декабря.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, куда стоит поехать на Новый год 2020 в Европу. Увлекательно отметить зимние праздники можно в Стокгольме, Амстердаме, Париже и Лондоне.

А еще мы писали о том, что как только стартовал сезон бронирования квартир на Новый год, мошенники активизировались. Даже рейтинги и отзывы уже не являются показателем качества жилья, сдающегося в аренду.

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Новый год пограничники граница очереди

Источник: Сегодня

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