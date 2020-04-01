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  1. Последние новости Украины

Пограничники ожидают возвращения до 200 тысяч украинцев к Пасхе

1 апреля, 04:50

Елена Вус

В 2020 году православные христиане будут отмечать ее 19 апреля

Пограничники ожидают 200 тысяч граждан Украины, которые приедут домой на праздник Пасхи.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Укринформ.

"Всеми направлениями, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших граждан", сказал он.

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Относительно очередей на польской границе Дейнеко отметил, что проблема заключалась не в пограничниках Украины, а в том что очереди накапливались на польской стороне. В наиболее активный день – 27 марта на вход в Украину из Польши было 22 тысячи граждан. Обычно, этот показатель составляет около 4 тысяч человек в сутки. На данный момент украинцы, пересекающих госграницу в пешем порядке отсутствуют, сказал Дейнеко.

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Празднование Пасхи 19 апреля пока под большим вопросом из-за продленного карантина. Православная церковь Украины будет принимать решение, исходя из ситуации с коронавирусом в стране.

В то же время президент Украины пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Владимир Зеленский рассказал, как будем отмечать праздник.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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