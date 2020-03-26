Пограничники проверили 2,7 миллиона человек, с температурой было только 52

Массовые проверки температуры на границах, которые ввели после объявления карантина из-за распространения коронавируса, показали крайне низкую эффективность.

Как сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко: "Мы наблюдаем, что процент обнаруженных людей с повышенной температурой сверхнизкий. Всего зафиксировано 52 человека, у которых наблюдалась повышенная температура", - отметил он.

Также Дейнеко заявил, что стражам границы стало известно, что пассажиры перед тем, как пересечь государственную границу, иногда хитрят – принимают жаропонижающие препараты.

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В то же время, на протяжении марта фиксируется увеличение числа людей, въезжающих в Украину по сравнению с теми, кто выезжает. В этом месяце граждан, вернувшихся в Украину, на 200 больше чем тех, кто уехали.

"Наши граждане возвращаются на родину, наши заробитчане возвращаются домой, но едва ли все они здоровы, и есть ли у кого-то из них заболевание коронавирусом – очень сложно сказать", – добавил Дейнеко.

Напомним, что температурный скрининг ввели после распространения коронавируса в мире, а повышенная температура является одним из самых распространенных симптомов заболевания.

Напомним, ранее Украина закрыла авиасообщение, а также пассажирские перевозки на автобусах, поездах и самолетах внутри страны. Также стало известно, что украинцы без теста на коронавирус не смогут попасть в страну.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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