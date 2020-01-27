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Пограничники рассказали о ценной "находке" в поезде "Киев-Москва": фото

27 января, 16:09

В конструктивных полостях купе правоохранители нашли хорошо спрятанные четыре пакета

После того, как пограничники обнаружили на Прикарпатье самолет контрабандистов, в Госпогранслужбе сообщили о новой "находке". Так, в пункте контроля "Конотоп" пограничники совместно с сотрудниками таможни в поезде "Киев-Москва" обнаружили спрятанные заграничные паспорта, украшения и монеты.

"Вечером, 26 января, во время осмотра одного из вагонов, в конструктивных полостях купе, правоохранители нашли хорошо спрятанные четыре пакета. В пакетах находилось 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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Отмечается, что обнаруженный товар и документы изъяты сотрудниками компетентных органов.

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Фото: Yuri DYACHYSHYN / AFP

"Продолжается экспертиза относительно выявленных предметов и мероприятия по установлению их владельца", – отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, в киевском аэропорту "Борисполь" среди пассажиров вспыхнула паника из-за женских ног, торчащих из чемодана. Оказалось, что такой "шуткой" поднять настроение сотрудникам аэропорта решил иллюзионист, который возвращался из-за границы.

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Источник: Сегодня

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