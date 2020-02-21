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Похищенная нацистами картина возвращается в Украину: подробности

21 февраля, 04:35

Во Вторую мировую гитлеровцы вывезли «Влюбленную пару» Пьера Луи Гудро из Киева

Правоохранители США решили передать Украине картину известного французского художника XVIII в. Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара", ранее выставлявшуюся в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Как сообщает пресс-служба украинского МИДа, 19 февраля в Нью-Йорке глава ведомства Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами.

Возврат объекта культурного наследия стал возможен благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и спецслужб двух стран.

Фото: twitter.com/VPrystaiko

Фото: twitter.com/VPrystaiko

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Картина Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара" (еще известна как "Семейный потрет" или "Влюбленный взгляд") по завещанию коллекционера Василия Шавинского была передана музею Ханенко в 1924 году, в 1943-м она была похищена нацистами и вывезена из Украины, после чего многие годы считалась пропавшей.

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В 1993 году торговец антиквариатом купил полотно в Миссури и передал в аукционный дом в Нью-Йорке, а в начале 2013-го его выставили на аукционе.

Выяснилось, что долгое время полотно находилось в частной коллекции в Лондоне, позже его перепродали в США, штат Массачусетс.

Напомним, в ноябре 2019-го бизнесмен выкупил Mein Kampf с подписью Гитлера, чтобы книга не попала в руки неонацистов .

А в мае 2019-го картину Моне купили на аукционе за рекордную сумму .

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