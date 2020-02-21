Похищенная нацистами картина возвращается в Украину: подробности

Во Вторую мировую гитлеровцы вывезли «Влюбленную пару» Пьера Луи Гудро из Киева

Правоохранители США решили передать Украине картину известного французского художника XVIII в. Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара", ранее выставлявшуюся в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Как сообщает пресс-служба украинского МИДа, 19 февраля в Нью-Йорке глава ведомства Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами.

Возврат объекта культурного наследия стал возможен благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и спецслужб двух стран.

Фото: twitter.com/VPrystaiko Реклама

Картина Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара" (еще известна как "Семейный потрет" или "Влюбленный взгляд") по завещанию коллекционера Василия Шавинского была передана музею Ханенко в 1924 году, в 1943-м она была похищена нацистами и вывезена из Украины, после чего многие годы считалась пропавшей.

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В 1993 году торговец антиквариатом купил полотно в Миссури и передал в аукционный дом в Нью-Йорке, а в начале 2013-го его выставили на аукционе.

Выяснилось, что долгое время полотно находилось в частной коллекции в Лондоне, позже его перепродали в США, штат Массачусетс.

Напомним, в ноябре 2019-го бизнесмен выкупил Mein Kampf с подписью Гитлера, чтобы книга не попала в руки неонацистов .

А в мае 2019-го картину Моне купили на аукционе за рекордную сумму .

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