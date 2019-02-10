Похолодание, дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на начало недели

В Украине на начало недели ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди

Фото: Сегодня

Похолодание, дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на начало недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ac/fe2/5c52acfe24f89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ac/fe2/5c52acfe24f89.jpg 2019-02-10T17:19:51+02:00 Украина В Украине на начало недели ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди

В Украине на ближайшее время ожидается прохладная погода, при этом осадки ожидаются лишь в западных областях страны.

Как сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра, на 11 февраля на крайнем западе, а днем – в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, а на Закарпатье и Прикарпатье – умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

На дорогах северных, восточных и центральных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны 0-3 градуса тепла; днем 1-6 тепла, в Одесской области и Крыму до +9 градусов.

В Киеве – без существенных осадков; температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

На 12 февраля синоптики прогнозируют в Украине, кроме восточных областей, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, ночью местами в Карпатском регионе, днем в северных, Черкасской и Полтавской областях значительные осадки, в южной части дождь.

На дорогах, кроме юга страны – гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в большинстве областей, кроме южной части, в течение суток от 1 мороза до 4 тепла; в южной части днем 4-9, в Крыму до 14.

В Киеве – мокрый снег и дождь, днем значительные осадки; температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла.

Как мы писали, в Украину идет новый "мерзкий" циклон и погода после выходных резко испортится. С начала следующей недели с Запада войдет циклон с потеплением, мокрым снегом и дождем.

А тем временем в США снегопады установили 30-летний рекорд: коммунальщики в штате Юта не успевают бороться с метелью – в некоторых городах выпало более полуметра снега. Спасательные службы обещают работать круглосуточно, чтобы люди могли добраться на работу или хотя бы до ближайших магазинов.

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