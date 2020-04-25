Похолодание и дожди: как изменится погода в Украине в ближайшие дни (карта)

Из северо-запада в страну идет влажный и прохладный воздух

В Украине в ближайшие сутки, 26 и 27 апреля, значительно похолодает, а большинство областей накроют дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

26 апреля. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, пройдет дождь: ночью в Черкасской, местами Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, а днем – в Харьковской области ожидается сильный дождь. Ветер ожидается северо-западный, в восточных областях юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. Также на страну обрушатся порывы со скоростью 15-20 м/с.

Температура ночью установится на уровне 4-9 градусов тепла, в западных областях – 1-6 градусов тепла. Днем в Украине будет теплее – ожидаются 12-17 градусов. Не похолодает только на крайнем юге и востоке – тут прогреет до 20 градусов тепла.

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27 апреля. В понедельник в Украине существенных осадков не будет. Осадки синоптики прогнозируют только в восточной части страны – тут пройдет дождь. Ветер будет северо-западный и западный, со скоростью 5-10 м/с, а в восточной части ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью установится на уровне 1-6 градусов тепла, а в западных, большинстве северных и центральных областях синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы – 0-3 градусов. Днем в Украине ожидаются 11-16 градусов тепла, на Закарпатье прогреет до 19 градусов тепла.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

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