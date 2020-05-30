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Похолодание и грозы: погода в Украине испортится еще больше (карта)

30 мая, 07:16

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

На запад страны и Приазовье обрушится сильный ветер

Украину сегодня, 30 мая, накроют сильные дожди и грозы. В западных областях и Приазовье ожидаются порывы 15-20 м / с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

" 30 мая в Украине временами дожди, местами с грозами, ночью в восточных, днем в северных, Ровенской и Волынской областях значительные дожди", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный с переходом на юго-западный, со скоростью 5-10 м / с. На запад страны и Приазовье обрушатся порывы 15-20 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 14-19 градусов тепла. Немного теплее будет на юге и востоке страны – тут прогнозируют 17-22 градусов тепла. Холоднее всего сегодня будет в Карпатах – в течение суток тут будет 3-8 градусов тепла.

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Отметим, что в последнее время в Украине разбушевалась непогода. То в Карпатах пару дней засыпает снегом в горной местности, то дожди превращают улицы городов в реки. Так, например, сильный ливень превратил Харьков в Венецию.

Видео: telegam/vekha

Также ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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