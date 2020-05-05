Похолодание и грозы: синоптики дали прогноз на 5 мая (карта)

В Украине сегодня, 5 мая, будет прохладно и дождливо. Большинство областей накроют грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"5 мая в Украине ночью местами небольшие дожди. Днем умеренные кратковременные дожди, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Температура в стране установится на уровне 14-19 градусов тепла. А вот на юге и востоке страны будет теплее – тут прогреет до 22 градусов.

В тренде Карантин снова продлили: названа новая дата

Ранее мы сообщали, что, по прогнозам синоптиков, в этом году в мае будет два периода ливней. Первая волна должна прекратиться на днях, а вторая не заставит себя долго ждать.

Напомним, недавно непогода бушевала в Черновцах. Тут ливни затопили улицы города, а ветер валил на дороги деревья.

Реклама

Кроме того, недавно Киев накрыла сильная песчаная буря. Как бушевала непогода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама