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  1. Последние новости Украины

Похолодание и грозы: синоптики дали прогноз на 5 мая (карта)

5 мая, 05:16

Тина Наринецкая

В некоторых областях ожидаются шквалы 15-20 м/с

В Украине сегодня, 5 мая, будет прохладно и дождливо. Большинство областей накроют грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"5 мая в Украине ночью местами небольшие дожди. Днем умеренные кратковременные дожди, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 14-19 градусов тепла. А вот на юге и востоке страны будет теплее – тут прогреет до 22 градусов.

В тренде
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Ранее мы сообщали, что, по прогнозам синоптиков, в этом году в мае будет два периода ливней. Первая волна должна прекратиться на днях, а вторая не заставит себя долго ждать.

Напомним, недавно непогода бушевала в Черновцах. Тут ливни затопили улицы города, а ветер валил на дороги деревья.

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Кроме того, недавно Киев накрыла сильная песчаная буря. Как бушевала непогода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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