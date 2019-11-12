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Похолодание придет не скоро: синоптик порадовала прогнозом погоды

12 ноября, 13:38

Необычайно теплый ноябрь порадует хорошей погодой еще минимум неделю

/ Фото: AFP

В Украине продолжит удерживаться довольно теплая погода, а местами будет доходить до летних +20. Дождей 13 ноября почти не будет, но их заменит сильный ветер. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в среду осадков практически не будет, за исключением крайнего запада. В то же время она предупредила о штормовых порывах ветра.

"Температура воздуха 13 ноября составит 11-15 градусов, на юге и западе – 14-19 градусов, в Крыму до +20. В Киеве в среду будет сухо, очень ветрено, днем ​12-14 градусов", – написала Диденко.

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Синоптик отметила, что к концу недели в Украине существенные осадки не ожидаются. Не предвидится в ближайшие дни и серьезных холодов. А существенное похолодание придет уже ориентировочно с 20 ноября.

В тренде
Погода в Украине устроит температурные качели от +9 до +19

Как сообщали новости "Сегодня", 11 ноября, начиная с ночи и все утро, Киев неожиданно накрыла непогода – дождь превратил столичные улицы в реки. Жители столицы запечатлели на видео "киевскую Венецию".

А тем временем зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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Источник: Сегодня

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