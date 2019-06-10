Похолодания ждать не стоит: Воздух прогреется до 34 градусов тепла

В некоторых областях Украины возможны грозы

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине в понедельник, 10 июня, ожидается местами кратковременный дождь, местами с грозой. Воздух днем прогреется до 34 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"10 июня переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, лишь в восточной части без осадков", – указали синоптики.

Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами 32-34°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18°.

Как мы писали ранее,на Одесскую область обрушились мощные ливни, которые привели к тому, что дождевая вода переливала через дамбы прудов и подтопила дома местных жителей.

Некоторых жителей региона пришлось эвакуировать, а спасатели были вынуждены перекрывать дамбы мешками с песком. Также бойцы ГСЧС откачивали воду со дворов и подвалов – было отведено около 800 кубических метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств – подтоплены. За сутки в регионе выпала двухнедельная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на четыре метра.

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