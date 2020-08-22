Похоронить на родной земле: тело погибшего полярника четвертый месяц не могут доставить в Украину

Власти Чили, в ведомстве которых идет расследование, до сих пор проводят изучения причин гибели

В мае 2020 года в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский", погиб член украинской экспедиции Василий Омелянович. Уже несколько месяцев родные не могут добиться доставки его тела в Украину.

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Василий Омелянович был опытным полярником, последней уже стала для него пятая экспедиция с его участием. Его коллега, Владлен Трохимец вспоминает, и в этот раз к работе Василий приступил как обычно – с рабочим азартом и энтузиазмом, ничего не предвещало беды. "Василий приехал спокойный, радостный. Он сразу включился в работу. Ничего не предвещало вот таких проблем в будущем", – рассказал журналистам "Сегодня" участник 25-й антарктической экспедиции.

"Беда" произошла 8 мая, когда родителям сообщили, что Василий повесился в одном из помещений станции. Что произошло сейчас выясняют украинские следователи. Полиция расследует дело по статье "умышленное убийство". Основная версия на этот момент – самоубийство. Родные полярника не могут поверить в то, что Василий покончил с собой. "Никто не знает правды. Я не могу понять как, какая причина для того, чтобы наложить на себя руки", – говорит Николай Омельянович, отец погибшего полярника.

Едва ли удалось родным осознать потерю, когда начались проблемы с отправкой тела на родину. Первые полтора месяца после смерти тело хранилось в холодильной камере станции, потом забрать погибшего Василия смогли на американском судне, которое как раз отправлялось из Антарктиды. Так тело полярника оказалось в далеком Чили, где и остается до сих пор.

Родные полярника собрали все необходимые документы, но отправить тело в Украину никак не удается. Брат Василия, Сергей, уверяет – он сделал для этого все, что требовалось.

"Все документы были собраны, уже больше месяца назад отправлены. С нашей стороны все сделано. Нужно было предоставить информацию – согласие родителей на доставку тела, разрешение компании на перевозку тела, разрешение на погребение в Украине и разрешение на проведение следственных действий в Украине", – говорит Сергей.

Чтобы ускорить процедуру, отцу Василия предлагали кремировать тело сына, ведь прах легче переправить через пол мира. Но семья настаивает на традиционном захоронении. Это принципиальный вопрос для родителей Василия.

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Тело украинца до сих пор находится на другом конце света. Над ним работают чилийские криминалисты – проводят исследование причин смерти. Результаты позже должны передать украинским следователям, но не исключено, что когда тело уже будет в Украине, понадобятся новые исследования. В таком случае похороны снова придется отложить.

Родные Василия уже смирились с тем, что процесс может затянуться еще дольше, сейчас они надеются хотя бы на доставку тела на родину.

"Только тело, мы не согласны на возвращение праха. В урне нам не нужно. Он должен лежать в своей родной земле", – говорит Николай Омельянович, отец погибшего полярника.

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