Похоронная "поправка Лозового": адвокат рассказала о нововведениях УПК

Для установления причин смерти лица следователи будут обращаться сначала к следственному судье, а уже потом к эксперту

С сегодняшнего дня, 15 марта, вступают в силу поправки к Уголовному процессуальному кодексу, касающиеся процедуры захоронения. Об этом и других самых главных нововведениях обновленного УПК Украины сайту "Сегодня" рассказала адвокат Дина Дрыжакова.

"В связи с внесением изменений в статью 243 УПК Украины будет изменен порядок привлечения эксперта в уголовном производстве. Так, в отличие от существующей сейчас процедуры, эксперт будет привлекаться для проведения экспертизы исключительно по решению следственного судьи или суда. Следовательно, для установления причин смерти лица следователи вынуждены будут обращаться сначала к следственному судье, а уже потом к эксперту, что увеличит сроки решения вопроса о предоставлении разрешения на захоронение. Это обстоятельство также является дополнительным фактором увеличения нагрузки на судей", – считает защитник.

Она также напомнила, что изменениями в Уголовный процессуальный кодекс Украины предусмотрено представление ходатайств следователей только по месту регистрации юридических лиц.

"Структурные подразделения, например, райуправления Национальной полиции Украины не являются юридическими лицами, поэтому все ходатайства следственных управлений полиции в районах (10) и отделов полиции в Киевской области (12 районных отделений и 25 отделений) будут направлены в один суд – по месту официальной регистрации НПУ. Так что нагрузки у Шевченковского районного суда прибавится. Что, естественно, значительно может увеличить сроки на все процедуры", – предположила Дрыжакова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Одно из самых важных нововведений – на обыск, независимо от обстоятельств, должны допустить адвоката. Кроме этого, должна вестись видеофиксация обыска, что значительно ограничивает возможности следствия в фальсификации доказательств.., как это, к сожалению, часто происходит в наших реалиях, конфискации вещей в качестве "типа доказательств", которые потом куда-то пропадают и т.д.", – говорит эксперт.

"Также очень важное дополнение статьи 303 УПК о возможности опротестования вручения подозрения, раньше такой возможности не было предусмотрено. Это расширяет права подозреваемого, что я, как адвокат, считаю положительной стороной", – подчеркнула Дрыжакова.

Напомним, нардеп-"радикал" Андрей Лозовой, которому принадлежит авторство внесенных в УПК поправок, ответил на критику и заявил, что в его правках не говорится о том, что без решения суда хоронить нельзя.

"Это брехня, это инсинуация, созданная исключительно с одной целью – дискредитировать Радикальную партию, нашу команду. Это глупость. Такого нет ни в моих правках, ни в Уголовно-процессуальном кодексе вообще", заявил Лозовой, добавив, что его правка "искореняет коррупцию в силовых органах на местах, поэтому (существует – Ред.) такое противодействие со стороны силовиков".

Также напомним, что Апелляционный суд Ивано-Франковской области дал официальные разъяснения к похоронной "поправке Лозового". Как оказалось, правила захоронения в Украине остались прежними, изменился только субъект, который назначает экспертизу.