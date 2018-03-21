"Похоронный коллапс" не наступил: что на самом деле меняет поправка Лозового

Настоящую панику вызвала в Украине информационная кампания, начатая, как говорит народный депутат Андрей Лозовой, – СМИ Игоря Коломойского и Андрея Садового. СМИ заявляли, что с 15 марта похороны в Украине возможны только с разрешения суда. Журналисты "Сегодны" выяснили детали и убедились, что это не так – никаких проблем с похоронами после вступления в силу поправок к Уголовно-процессуальному кодексу нет.

После вступления в силу поправок к уголовно-процессуальному кодексу прошла неделя, но обещанного многими СМИ "похоронного коллапса" так и не произошло: ни забитых трупами моргов, ни закрытых кладбищ. Большинство медиков изменений даже не заметили.

"Порядок работы патологоанатомических отделений не изменился, потому что у нас проводятся аутопсии тех умерших, которые скончались от болезней. У нас нет "уголовных" смертей, насильсвенных и тех, по которым есть подозрения", – рассказал президент ассоциации патологов Украины Сергей Гичка.

Проблем с похоронами и не могло быть, уверяют юристы – ведь в правках к Уголовно-процессуальному кодексу речь об этом даже не идет. Фактически, меняется лишь процедура назначения экспертиз – теперь этим занимаются не полицейские, а следственные судьи. Направлять на такую экспертизу будут только тех, чья смерть была насильственной или подозрительной.

"Для обычных похорон, людей, которые умирают после 60 лет, ничего не поменялось. Эти смерти не вносятся в ЕРДР, и никакую экспертизу, никакое решение суда делать для них не нужно", – отметил юрист Олег Курчин.

Похоронный скандал раздували специально, уверен народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. По его словам, целью этого было посеять панику среди украинцев и очернить его политсилу. И причина развязанной против него информационной кампании – в том, что поправка, которую подал Лозовой, направлена на искоренение коррупции в правоохранительных органах.