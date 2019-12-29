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Пока они были в плену: что произошло в Украине за это время

29 декабря, 13:09

Например, Джамала выиграла «Евровидение», а Православная церковь Украины получила томос

/ Фото: Офис Президента Украины

29 декабря в КПВВ Майорское в Донецкой области происходит масштабный обмен пленными, о котором договорились президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин во время переговоров в Париже.

/ Фото: Сегодня

По данным СБУ, до сегодняшнего дня в плену находится 365 украинцев: 115 – в России и Крыму, 250 – в ОРДЛО.

Доброй вести об освобождении пленных больше всего ждут их родственники.

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Среди них и две жительницы Кропивницкого – Юлия Коринькова и Екатерина Глондар. Их мужья – спецназовцы, в плен попали в Дебальцево Донецкой области. Они в плену уже пять лет. До сих пор ребята не попадали ни в один список на обмен. И вот, наконец, должны вернуться домой.

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Сергей Глондар. Фото: Facebook

Свою мать из плена ждут братья Чуйковы. Их мама, жительница Горловки Марина Чуйкова, попала в плен боевиков в так называемой "ДНР" около 20 месяцев назад. Сыновья по капле собирали информацию о ее местонахождении и провели десятки акций, чтобы добиться, чтобы женщину включили в списки на обмен.

За это время в Украине произошло множество важных событий: Джамала выиграла "Евровидение" и Украина отказалась от участия в 2019 году, произошел выход сборной Украины по футболу в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, а также Православная церковь Украины получила томос об автокефалии.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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