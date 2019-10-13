"Показали готовность": на Донбассе ВСУ трижды дали "ответку" боевикам

Противник, начиная с ночи и утром, активизировался на Луганском направлении

/ Фото: Минобороны Украины

Вчера, 12 октября, боевики снова атаковали в Золотом, продолжая начало разведения войск. А сегодня враг не прекратил обстрелы и даже применил запрещенное вооружение. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, по состоянию на 12:00 13 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре факта несоблюдения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня.

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Все сегодняшние вооруженные провокации со стороны противника фиксировались на Луганском направлении: боевики из пехотного вооружения атаковали ночью и утром оборонительные укрепления ВСУ вблизи Новолуганского, Южного и Светлодарска; российско-оккупационные войска вели огонь преимущественно из автоматических гранатометов, однако во время утреннего обстрела позиций украинских войск у Новолуганского враг выпустил две мины 82-го калибра.

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"Трижды с начала текущих суток военнослужащие из состава Объединенных сил отвечали противнику огнем с пехотного оружия, демонстрируя врагу готовность к любым его действий. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется нашими войсками. Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет", – сообщили в Минобороны.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни враг не прекращает вооруженные провокации. 10 октября пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Враг атаковал из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

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