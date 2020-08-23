Показатель превышен в 17 областях: Степанов сообщил тревожные данные по COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что показатель в 40 новых больных на 100 тысяч населения превышен уже в 17 областях страны. Об этом он сказал на брифинге Минздрава.

"Мы фиксируем увеличение количества больных практически по всем регионам нашей страны. Если посмотреть на наш базовый показатель – 40 новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней – выходит, согласно последней статистике, этот показатель уже превышен в 17 регионах", – сказал он.

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Степанов подчеркнул, что подписал распоряжение о введении новых больниц, которые будут предоставлять помощь коронавирусным больным.

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Отметим, в последнее время в Украине резко увеличилось количество новых больных каждые сутки. Теперь уже числом в две тысячи никого не удивишь. Как рассказывала врач-инфекционист Ольга Голубовская, увеличивается не только общее количество зараженных, но и стало больше тяжелых форм заболевания и, соответственно, увеличилась летальность. По ее словам, в случае, если будет наблюдаться рост заболеваемости в Украине, то придется менять стратегию касательно госпитализации людей – ложить в больницу будут людей только с тяжелой формой заболевания. Пока до этого не дошло.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

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