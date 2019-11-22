Поклонская объяснила россиянам, что правильно говорить "в Украине"

В России давно привыкли говорить «на Украине», но любительница «русского мира» считает это неправильным

Фото: facebook.com/PoklonskayaNV

Незаконно избранная депутатом Государственной Думы России Наталия Поклонская в эфире одного из российских телеканалов отметилась неожиданным высказыванием по Украине.

Так, известная любительница "русского мира", которая поддерживала аннексию Крыма Россией, объяснила россиянам, что правильно говорить не "на Украине", как привыкли говорить в РФ, а "в Украине".

Стоит отметить, что это не первое ее проукраинское высказывание. Недавно Поклонская раскритиковала политические пропагандистские ток-шоу на российских телеканалах, где обсуждают Украину. Она считает, что жесткая критика и поток пропаганды не способствуют налаживанию российско-украинских отношений.

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Также можно вспомнить ее странные высказывания о нашей стране. Поклонская рассмешила соцсети словами, что Украина – это Россия. Причем приплела туда еще и Беларусь. Она попыталась объяснить, что кто-то "давным-давно запланировал таким образом добраться до России".

В то же время недавно президент РФ Владимир Путин впервые правильно произнес "в Украине". Смотрите об этом на видео:

Как сообщали новости "Сегодня", в 2004 году после Оранжевой революции у России резко изменилось отношение к Украине, после чего и родилось на свет "на Украине", хотя до этого на официальном уровне Москва говорила "в Украине". Экс-советник Путина, старший научный сотрудник американского Института Катона и российский экономист Андрей Илларионов рассказывал, почему в России стали говорить "на Украине" и причем здесь Путин.

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