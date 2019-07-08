Покупаем б/у запчасти: риск или оправданная необходимость

Стоит ли покупать б/у запчасти?

Фото: pixabay.

24 мая закончился период льготной растаможки автомобилей на еврономерах без применения штрафных санкций. Действительно, на украинских дорогах евроблях стало меньше. Неужели все без исключения владельцы их узаконили? Очень маловероятно, поскольку оплата всех таможенных платежей даже с учетом 50% скидки для многих водителей выливалась в сумму, сравнимую со стоимостью самой евробляхи.

Действительно, многие водители, которые ввезли авто из Европы, оформили документы и получили украинскую регистрацию. Но часть нерастаможенных евроблях отправилась на разборку. Поэтому сегодня на онлайн-площадках и рынках можно наблюдать большое количество б/у запчастей.

С одной стороны, покупка деталей с пробегом имеет некоторые преимущества. Во-первых, это цена. Логично, что б/у запчасть будет стоить дешевле новой. Во-вторых, детали, снятые с авто с малым пробегом, прослужат достаточно долго. В-третьих, для автомобилей, возраст которых довольно почтителен, покупка б/у запчастей может быть единственным достойным вариантом в случае ремонта.

Но на этом преимущества покупки б/у деталей, пожалуй, заканчиваются. И начинается лотерея: визуально невозможно определить их состояние, оставшийся срок службы, узнать, как деталь эксплуатировалась предыдущим владельцем. Поэтому, спустя несколько тысяч или даже сотен километров, такая деталь может выйти из строя, а водитель поймет, что купил кота в мешке. Причем ни о какой гарантии речь не идет. В итоге автовладелец вынужден покупать еще одну деталь, а общая сумма покупки превышает стоимость самой запчасти, как минимум, вдвое.

Зеленый свет для покупки б/у запчастей

Несмотря на то, что покупка б/у запчастей – это своего рода удача, некоторые из них можно без риска для кошелька покупать на разборках. Это касается кузовных деталей, стекол, сидений (без электроприводов), кронштейнов, фар и другой светооптики, панелей салона, бамперов. Кроме того, допустима повторная установка использованных ранее элементов электрооборудования, например, стеклоподъемников или кнопок для них.

При этом, если покупать двери, крылья и капот, необходимо быть предельно внимательным: эти детали страдают в ДТП и на разборку могут попасть уже после рихтовки и покраски. И определить условия их восстановления, а также оставшийся срок службы, практически невозможно.

На разборке можно покупать стойки амортизаторов и балки в сборе. Но и здесь есть свое "но": такие детали допустимо брать только с тех авто, которые не успели ощутить на себе всю прелесть украинских дорог. Ни для кого не секрет, что в Европе дороги намного лучше отечественных, и такие детали, как амортизатор, достаточно долговечны. Однако кто даст гарантию, что амортизатор не сняли с видавшей виды евробляхи?

Стоит ли рисковать, если сегодня рынок предлагает большой выбор тех же амортизаторов. Например, на сайте EXIST. более 200 тыс. предложений амортизаторов и стоек подвески. При этом стоимость таких деталей подойдет для любого кошелька. Риск купить некачественный товар – минимальный: EXIST.UA предоставляет на весь свой товар гарантию 6 месяцев, плюс действует расширенная гарантия от производителя. Если деталь все же не подошла, то ее легко вернуть, а если вышла из строя в ходе гарантийного срока, то претензию можно оформить легко и быстро в телефонном режиме. Все расходы по доставке и возврату товара EXIST.UA берет на себя. Даже отсутствие у клиента подтверждающих покупку документов не проблема – факт покупки EXIST.UA легко проверит по своей операционной программе.

Не берите это даже даром

Ряд запчастей с пробегом не рекомендуется покупать ни при каких обстоятельствах. Сюда относятся узлы, механизмы и агрегаты со сложной конструкцией, а также детали, относящиеся к расходным материалам, – натяжные ролики, цепи, приводные ремни, рулевые тяги, шаровые опоры, тормозные колодки, диски, барабаны и шланги, тросы привода ручного тормоза, форсунки и пр. Не понимая остаточного ресурса таких деталей, есть риск приобрести их после тысяч, а то и сотней тысяч километров пробега.

В группу не рекомендованных для покупки б/у запчастей также входят узлы и агрегаты с "безграничным" ресурсом – автоматические КП и моторы без гарантии, компрессоры кондиционеров. Дешевая б/у запчасть с разборки прослужит неизвестно как долго, но ее двух-, трехразовая замена может обойтись дороже, чем установка сразу новой детали.

Если вы все же решились купить запчасть с разборки, необходимо быть готовым к тому, что скорая замена неизбежна. Поэтому необходимо тщательно оценить возможные риски и выбрать надежного продавца.

Компании, которые заботятся о своей репутации, создают максимально удобные условия для поиска и выбора любых запчастей. Тот же EXIST.UA на своем сайте создал удобный и понятный поиск: выбрав год выпуска авто, марку и тип модели, модификацию двигателя, вы получаете полный перечень запчастей, которые подойдут именно указанному авто. Кроме того, поиск предлагает выбрать запчасти по номеру детали и VIN коду (номеру шасси в техпаспорте). Для водителя не составит труда отсортировать детали по выбранному параметру и найти необходимые автозапчасти.

Объемные или тяжелые детали, заказанные в интернете, могут существенно увеличить стоимость покупки за счет расходов на доставку, что может подтолкнуть владельца авто обратиться на разборку. Но если заказывать запчасти на EXIST.UA, то платить за доставку не придется. Для всех клиентов действует условие бесплатной доставки товаров любой стоимости в любую точку Украины, куда дотягивается перевозчик "Новая Почта", в отделения перевозчика или по указанному адресу. В тех городах, где расположены офисы продаж (все областные центры и другие крупные города страны), действует бесплатная курьерская доставка силами EXIST.UA.

Автомобиль давно перестал быть роскошью. В отличие от ремонта, который может недешево обходится автовладельцам. В зависимости от финансовых возможностей и возраста машины водитель оказывается перед выбором: покупать новые запчасти или же взять з разборки. Однако есть повод задуматься, стоит ли рисковать деньгами, а иногда и здоровьем, если сегодня можно без хлопот купить любую запчасть в интернете и с гарантией?

Надежные продавцы предложат не только огромный выбор, но и предоставят ряд бонусов. Например, EXIST.UA организует установку купленной детали на СТО-партнерах и организует доставку запчастей прямо на станцию ремонта. Вам же только остается подождать, когда ваш автомобиль отремонтируют. Ну и конечно, безопасная покупка - надежность продавца и спокойствие покупателя, который полностью защищен от любых неприятностей с деталью, приобретенной в EXIST.UA.

Справка о компании

EXIST.UA – крупнейший украинский интернет-магазин, лидер e-commerce в сегменте автозапчастей и автотоваров с национальной сетью из 35 офисов продаж, которые присутствуют во всех областных центрах и других крупных городах Украины. На сайте интернет-магазина размещены предложения около 400 поставщиков, что позволяет предложить клиентам самый широкий в Украине ассортимент товаров в одном месте – на экране монитора ПК.

Понимая, что купить деталь – это только часть дела, EXIST.UA концентрируется на предоставлении максимально возможного спектра сервисов для владельцев автомобилей. На сайте и в любом из офисов продаж, кроме заказа запчастей и автотоваров, можно оформить страховой полис от надежных страховых компаний, получить рекомендацию партнерских СТО по маркам машин и видам работ, приобрести услугу EXIST Assistance.

По состоянию на июнь 2019 клиентская база EXIST.UA насчитывает около 400 000 клиентов, ежемесячная посещаемость сайта – более 2 млн пользователей. Начиная с 2008 года, компания выполнила более 5 млн заказов, отгрузив менее 10 млн запасных частей и автотоваров.

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