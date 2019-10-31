Покупайте электронику с выгодой: все, что нужно знать о Черной пятнице 2019

Черная пятница проводится во всем мире и считается самой ожидаемой распродажей в году

Магазины устанавливают аномальные скидки — некоторые снижают цены на 90%! При этом акция распространяется не только на бюджетные товары, но и на устройства-флагманы.

Черная пятница проводится во всем мире и считается самой ожидаемой распродажей в году. Магазины устанавливают аномальные скидки — некоторые снижают цены на 90%! При этом акция распространяется не только на бюджетные товары, но и на устройства-флагманы.

Когда пройдет грандиозная распродажа

Период скидок в 2019 году начнется 29 ноября. Период — потому что многие магазины держат цены на низком уровне 3-7 дней, вместо традиционно принятого одного. К тому же Black Friday — это предвестник рождественского и новогоднего сезона распродаж.

Магазины снижают стоимость товаров ровно в полночь. В интернет-магазинах прием и обработка заказов начинаются уже в 00:01. В обычных городских чаще с 5-6 утра, хотя некоторые ритейлеры открывают двери и в полночь.

Какую электронику можно купить со скидкой

Если объяснять кратко — всю. Акция "Черная пятница" — это безграничный шопинг. Для получения скидки посетителям магазинов не приходится выполнять дополнительные условия. При этом выбор не ограничивается одной-двумя категориями. Среди самых востребованных товаров будут такие категории:

Смартфоны (особенно новинки от Apple, Samsung, Honor, Xiaomi Huawei).

Планшеты-трансформеры (с док-станцией или портативной клавиатурой) и ноутбуки.

Телевизоры, игровые приставки и игры к ним.

Электроника для развлечений — электротранспорт (гироскутеры, мотоциклы и т.д.), квадрокоптеры, радиоуправляемые модели.

Устройства типа "умный дом" — IP-камеры, роботы-пылесосы и прочая вспомогательная техника.

В Черную пятницу купить со скидкой также можно аксессуары для мобильной электроники — сумки и чехлы, защитные стекла, блоки питания или полноценные портативные зарядки.

Особенности проведения акции

Как уже говорилось выше, чтобы получить скидку, не нужно даже выполнять какие-либо условия. Единственный фактор — это необходимость оплатить товар до момента окончания акции, иначе сниженная цена перестанет действовать.

Наверняка Черная пятница 2019 сильно увеличит спрос на гаджеты. Чтобы не остаться без обновки, можно немного схитрить:

Составьте список необходимых товаров, проверьте, действует ли на них акция в выбранном магазине.

Почитайте отзывы и посмотрите обзоры, чтобы изучить характеристики устройств.

Добавьте товар в виртуальную корзину за день до начала акции.

После старта распродажи вернитесь на сайт, зайдите в корзину и просто оплатите покупку.

Распродажа "Черная пятница" — шанс стать владельцем электроники, о которой давно мечтаете. Не упустите его!

В какой магазин отправиться на шопинг

Официальную электронику от известных во всем мире брендов можно приобрести в магазине Цитрус. Скидки во время Блэк Фрайдей будут варьироваться от 7 до 70%. Кроме того, с каждой покупки клиенты магазина получат кэшбэк, с помощью которого в будущем смогут оплатить до 50% стоимости другого товара.

Пройдет Черная пятница в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре и других городах. Акция также будет действовать на официальном сайте.

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