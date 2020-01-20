Покупки в интернете: названы самые популярные у украинцев товары

Еще десяток лет назад доверия к онлайн-покупкам в нашей стране не было. Но с развитием интернета и, что немаловажно – различных почтовых служб, все больше украинцев отдают предпочтение покупкам онлайн. Так, сейчас через интернет покупает товары каждый третий интернет-пользователь в Украине. Причем в исследовании GfK говорится, что около 82% людей осуществили от 5 до 20 покупок в сети за последний год, а еще 17% — более 20 покупок.
Чаще всего украинцы покупают через интернет бытовую технику, одежду и косметические товары, причем покупки зависят от торговой площадки. Например, самым популярным товаром на глобальной торговой площадке в сети AliExpress среди украинских покупателей стали гель-лаки для маникюра.
Аналитики компании OLX в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что за 2019 год на их платформе было совершено почти 9,2 млн сделок.
"Из топ-10 самых популярных запросов на OLX за 2019 год три позиции заняла обувь, еще три — одежда. Чаще всего на OLX искали кроссовки", — отмечают аналитики.
Так, запросы украинцев на OLX выглядят следующим образом:
- кроссовки — 4,3 млн;
- платье — 3,5 млн;
- куртка — 3,3 млн;
- велосипед — 2,6 млн;0
- ботинки — 2,5 млн;
- босоножки — 2,2 млн;
- диван — 2,1 млн;
- adidas — 2 млн;
- nike — 1,9 млн;
- пуховик — 1,9 млн.
По данным крупнейшего украинского маркетплейса Prom.ua, больше всего в 2019 году украинцы покупали в интернете одежду, обувь и аксессуары.
ТОП-5 категорий по количеству заказов:
- одежда, обувь и аксессуары – 4,2 млн заказов;
- техника и электроника – 3,7 млн заказов;
- товары ежедневного потребления – 3,5 млн заказов;
- товары для дома и сада – 2,9 млн заказов;
- косметика и парфюмерия – 2,1 млн заказов.
"Также гораздо чаще стали заказывать запчасти и аксессуары для автомобилей и мотоциклов, а также книги и товары для хобби — рукоделие, шитье, картины по номерам и т.д.", — перечисляют в компании.
Помимо различных товаров украинцы часто заказывают в сети и услуги. Например, по данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, за 2019 год у них было 580 тыс. заказов.
ТОП-5 категорий по количеству заказов:
- курьерские услуги – 53 тыс. заказов
- сантехник – 39 тыс. заказов
- ремонт крупной бытовой техники – 30 тыс. заказов
- строительные работы – 28 тыс заказов
- клининговые услуги – 27 тыс. заказов
"Украинцы постоянно ищут курьеров через интернет. Популярность этого сервиса обусловлена тем, что люди согласны отдавать на аутсорс услуги доставки, чтобы сэкономить время и заниматься любимыми делами", – рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Ольга Сорока, маркетолог Kabanchik.ua.
Подробнее об особенностях онлайн-торговли читайте в нашем материале: "От ботинок до косметики: покупки через интернет все популярнее в Украине".
Безусловно, онлайн покупки — отличный способ сэкономить время. Но, к сожалению, о гарантиях качества речь зачастую не идет. Как правило, продавцы из интернет-магазинов не предоставляют чеки, а соответственно, вернуть товар, который не подошел либо и вовсе оказался подделкой, не представляется возможным.
Что делать в таких ситуациях и как обезопасить себя от продавцов-аферистов, смотрите в нашем сюжете:
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